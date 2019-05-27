Отец удалил аккаунт дочери в соцсети и попал под уголовную статью

16-летняя девушка из Чечерского района, как и любой подросток, вела страничку в соцсетях. Однажды она узнала, что ее друзья получают сообщения, которые та им не отправляла. Девочка возмутилась тем, что кто-то ведет переписку от ее имени, и написала заявление в милицию.

Но как только милиция начала проводить проверку, некто удалил аккаунт подростка. Выяснилось, что этим человеком был ее отец! Мужчина испугался, что милиция выйдет на него и решил удалить аккаунт. Позднее он объяснил следователям, что вел переписку с ее друзьями, потому что волновался за дочь. Хотел, чтобы с ней ничего плохого не случилось.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Компьютерный саботаж». В действиях подозреваемого усматривался состав преступления - умышленное уничтожение компьютерной информации, а именно, удаление аккаунта в соцсети, - рассказала «Комсомолке» официальный представитель управления СК по Гомельской области Мария Кривоногова. - Однако на основании анализа всех доказательств, с учетом личности подозреваемого, следователи приняли решение о прекращении предварительного расследования в связи с малозначительностью деяния.

Согласно УК, малозначительное деяние - это то, которое не причинило и не могло причинить существенного вреда охраняемым уголовным законом интересам.

Кстати, минимальное наказание по этой статье - штраф, а максимальное - лишение свободы до десяти лет.

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

«Практики по таким делам нет»

- Первый раз встречаю такую ситуацию. Сегодня практики по таким делам - правоспособности детей в вопросах пользования соцсетями - не создано, - говорит адвокат Наталья Ивашковец. - Предполагаю, что в этой ситуации ходатайство о прекращении уголовного преследования мужчины написала мама девочки. Но думаю, что отец не просто так решил поинтересоваться, что пишет дочь в соцсетях. И делал это из лучших побуждений. В моей практике было дело, где девочка-подросток взломала страницу своей подруги. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Компьютерный саботаж». Но все закончилось примирением сторон - помирились мамы девочек.

ОФИЦИАЛЬНО

Генпрокуратура: «Запрещать родителям следить за соцсетями детей неправильно»

- По закону родители несут ответственность за своих детей, пока им не исполнится 18 лет. Мое личное мнение: запрещать родителям следить за соцсетями своих детей неправильно, - рассказывает прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генпрокуратуры Ольга Лаврова. - Я, наоборот, рекомендую периодически мониторить соцсети своего ребенка. И думаю, что, если родитель видит угрозу своему чаду, он вправе удалить его аккаунт и обратиться за помощью к правоохранителям. Даже с точки зрения безопасности родители должны знать, с кем общается их дочь или сын. Не шантажируют ли их взрослые люди? К сожалению, сегодня дети подвержены преступлениям в соцсетях. Они становятся жертвами тех же педофилов. Кроме того, мониторинг соцсетей ребенка - это и профилактика. Многих проблем можно избежать, если родители будут знать, чем интересуется их ребенок в интернете и что он там пишет.