Послушайте, как звучит один из самых старых органов Беларуси!

- Фестиваль, можно сказать, становится возобновлением традиции. 30 лет назад была проведена реставрация и органа, и костела. Казимир Свентек, тогда настоятель костела, а в будущем архиепископ и кардинал, знаменитый на весь мир, организовал серию концертов на старейшем в Беларуси органе. В 2019 году была закончена реконструкция органа, и сегодня мы услышим его в первозданном звучании, - сказал на церемонии открытия ксендз Андрей Рылко, канцлер Пинской епархии Римско-католической церкви и ректор Высшей духовной семинарии им. Фомы Аквинского в Пинске.

Францисканский костел в Пинске имеет статус малой базилики: если состоится визит папы римского в Беларусь, он может приехать сюда.Фото: Оксана БРОВАЧ

Пинский орган считают одним из самых старых в Беларуси и самых больших в Европе. Он был построен в 1836 году мастером по фамилии Гродзицки. До наших дней дошло чуть меньше трети оригинальных труб органа. Всего их почти полторы тысячи, некоторые достигают в длину 4 метров.

Орган в Пинске имеет 28 регистров и 1498 труб.Фото: Оксана БРОВАЧ

Недавно орган пережил капитальный ремонт. Наладкой старинного инструмента занимался автор энциклопедии «Арганы Беларусі» Александр Бурделев. А финансами помог основатель TUT.BY Юрий Зиссер. Он же взял на себя часть расходов по организации фестиваля и подарил пяти учебным заведениям Беларуси электрические органы. Два из них отправились в Пинск - в городской колледж и детскую школу искусств.

Кардинал Казимир Свентек до последних дней был верен Пинску.Фото: Оксана БРОВАЧ

Пинский орган, как и весь костел Успения Девы Марии и комплекс бывшего монастыря францисканцев, сохранились в Пинске благодаря Казимиру Свентеку. Он после каторги в Сибири вернулся в Пинск настоятелем костела. Мало того, что он добился, чтобы советская власть не отбирала святыню. В то время, когда почти всюду храмы закрывались, Свентек добился реставрации архитектурного памятника!

Барочный костел Успения Девы Марии в Пинске сохранился благодаря Казимиру Свентеку.Фото: Оксана БРОВАЧ

О жизни и служении легендарного священника и кардинала рассказывают на выставке в духовной семинарии. Здесь можно увидеть его личные вещи – например, фотоаппарат: Свентек увлекался фотографией, и в свободное время снимал Полесье.

Этим фотоаппаратом Свентек запечатлевал красоту Полесья.Фото: Оксана БРОВАЧ

Епископская митра кардинала Казимира Свентека.Фото: Оксана БРОВАЧ

Фестиваль закончится 21 июля - в годовщину смерти кардинала. В этот день на органе сыграют реквием.

Органные концерты в Пинске проходят бесплатно - в ход в костел абсолютно свободный, но в качестве благодарности можно оставить пожертвование. Играть будут почти 30 музыкантов из Беларуси, Польши, Украины, России. Это и признанные исполнители со множеством наград, и молодые таланты. Программа фестиваля здесь.

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