Минчане с огородами: «Отказались от дачи - зачем она, если есть такой дом в Минске?»

В Беларуси стартовал дачный сезон, и скоро столичные любители грядок устремятся за город, присматривать за хозяйством. Но есть люди, которым не нужны машины и электрички, чтобы попасть на огород - достаточно выйти из дома! Речь идет о жителях частных секторов, этакой деревни в городе. Мы наведались туда и узнали, сколько можно вырастить на городских грядках и ради чего минчане это делают.

«На 1 сентября в школу несла цветы, выращенные в нашем саду»

Частный сектор на улице Волгоградская - это сотни построек, от внушительных особняков до небольших деревянных домиков. Хотя найти здесь дачников-огородников непросто: одни дома покинуты и выглядят забытыми, в других говорят, что ухаживать за грядками - слишком хлопотно.

В основном в частном секторе в Минске выращивают зелень, например, петрушкуФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Зато у дома Веры Алексеевны из-за невысокого забора выглядывают туи и другие деревья, а когда заходишь внутрь - теряешься от обилия цветов.

- Раньше держали огород, тут жили родители мужа. Бабушка сажала, все старалась вырастить. Пока у меня не начались проблемы с ногой, тоже больше было всего. Сейчас в основном цветы, - говорит Вера Алексеевна. - Выращиваем разве что немного клубники, лука, петрушки. Черешня растет, но так, для себя поесть. Вишен много было в прошлом году, надо было вам прийти - я бы вас угостила! Дочка этим занимается, может даже с работы прийти - и сразу в огород.

Главной помощницей по огородным делам в семье считается 9-летняя Ариша, она и проводит мини-экскурсию по участку.

- Тут у нас клубника, люблю сорвать ягоду прям с грядки! Там дальше лук, петрушка. Очень удобно, подошел, если надо, и взял. Недавно делала салат из помидоров, петрушки и лука. В прошлом году был еще укроп, а раньше сажали землянику, - сожалеет девочка, показывая нам огород. - Мне нравится ухаживать за цветами, я помогаю поливать их, вскапывать землю. На 1 сентября в школу несла цветы, выращенные в нашем саду. Посмотрите, у нас тут много всего - розы, пионы, тюльпаны, гортензии... Есть и елки, их папа очень любит.

9-летняя Арина рассказывает, что ей очень нравится ухаживать на участке за цветамиФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Вера Алексеевна называет свой участок «курортом» - море цветов, ягоды, свежий воздух…

- Были недавно разговоры о сносе некоторых домов в секторе. Надеюсь, не дойдет до этого! Я не представляю, как, прожив здесь столько лет, переехать в квартиру? Здесь спокойно, мне удобно.

«За зеленью на рынок не хожу - хватает выращенной на грядке!»

Гуляя по частному сектору, забываешь, что находишься в городе: спокойно, почти нет машин и людей. За таким умиротворением 10 лет назад из квартиры в частный дом переехала и Алиса Егоровна, стала вести хозяйство: завела собаку, посадила цветы, разбила огород.

Очень удобно. Посадил лучок около дома - и не надо бежать за ним в магазинФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Никакого сравнения с квартирой! Никто не стучит, не ругается, не подсматривает. Машины если и ездят, то немного. Дом родительский, еще 1948 года. Я отсюда уезжала, а 10 лет назад вернулась. Огород еще мама приучила сажать. Ведерко картошки какое садим, мало ли, когда далеко идти в магазин или не хочется. Для правнука капля клубники, очень он ее любит. Щавель, салат, редиска. Посадила недавно помидоры, огурцы... Да и все свое! За зеленью на рынок не хожу - мне хватает. Редиску не покупаю, она у меня хорошо растет. Конечно, картошку покупаем, потому что мало сажаем, капусту, помидоры.

Алиса Егоровна сажает на своем участке и немного картошкиФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Грядки выглядят ухоженными, словно их чуть ли не каждый час поправляют.

- Я не работаю, вышла с утра, покопалась в свое удовольствие. Окучила все - пусть растет. Дождь пройдет - еще поковыряюсь. Когда работала, тоже занималась огородом здесь, должно быть свое. С мужем отказались от дачи, зачем, если есть этот участок? Вскапывать огород помогает сын, невестка. Никаких особых секретов огородника у меня нет, стараюсь сажать по лунному календарю, там все расписано, когда сажать, подкармливать, обрезать. Покупаю и подсматриваю. Здесь особо не сажают огороды, потому что молодежь работает, они пошли и купили, им это неинтересно.

Свекла также частый гость на грядках у "частников"Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

«Мне все завидуют, ведь в городе такой участок - великое благо»

Отправиться к дому Татьяны нам посоветовали местные, мол, и огород есть, и участок ухоженный. Когда рассказываем женщине о ее славе, она смущается. Двор и впрямь аккуратный, и красивый: стриженый газон, в углу которого словно под линейку высажены цветы, неподалеку расположились фигурки аистов.

Двор и впрямь аккуратный, и красивый: стриженый газон, в углу которого, словно под линейку высажены цветы, а неподалеку от них расположились фигурки аистовФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Это мой отчий дом, потом я вышла замуж, переехала. Думала, никогда уже сюда не вернусь. Я была счастлива уехать, потому что дом - это труд, а в квартире раз в 10 лет ремонт сделал - и живи спокойно. А тут постоянно надо что-то делать. Около 10 лет назад мы переехали сюда из квартиры на улице Калиновского, потому что мама заболела, - вспоминает Татьяна. - Мама держала огород, на участке в основном были грядки. Мы с дочкой решили часть убрать и сделать газон. Мне некогда загорать, а вот внукам раздолье: и футбол, и волейбол, и теннис. Они тут как котики - а бабушка и радуется.

Татьяна говорит, что может в огороде провести целый день!Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Еще больше впечатляет и огород Татьяны. Он разделен на несколько частей: на одной - под парниками спрятались помидоры, огурцы, перцы, на другой в основном сажают зелень, например петрушку, лук.

- Помидоры недавно посадила - чисто для себя. Чтобы выйти из дома и сразу взять помидор - и никуда не бегать. Мы вдвоем с мужем живем, нам всего хватает. Огурцов вон 30 банок прошлым летом поставила! Детям дала, они очень любят.

Под парниками «спрятались» помидоры, огурцы, перцыФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- А много вообще времени огороде проводите?

- Ой, целый день! Как выйду из дома - только спать уже прихожу вечером, и то муж зовет, - смеется Татьяна. - Всегда нахожу что поправить. У меня много времени, я на пенсии, детей вырастила, внуки тоже подрастают. Не могла дождаться весны, чтобы выйти во двор и заниматься огородом. Я знаю, что нитратов тут нет, все свое. Мне 70 лет, усталость чувствуется, но если бы я сидела в квартире, зачахла бы. А это мне придает сил! Я вам больше скажу, красота - великая сила. Когда только переехала, соседки говорили, что не занимаются грядками: у одной давление, другая не может. За 10 лет они тоже начали понемногу заниматься, так меня это радует.

Отправиться к дому Татьяны нам посоветовали местные, мол, и огород есть, и участок ухоженныйФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Еще одна прелесть жизни в частном секторе - чтобы устроить шашлыки, не нужно никуда ехать.

- У нас есть беседка, делаем шашлыки, готовим вместе - балдеж! - говорит Татьяна. - Мне все завидуют, потому что иметь в городе такой участок - это великое благо. Я так и говорю: живем в деревне, но в городской черте. Конечно, застраивают тут все коттеджами. Надеюсь, нас не выселят, уже привыкла, сейчас бы не переехала в квартиру.

«Огород успокаивает нервы»

Альмира Григорьевна в доме по соседству рассказывает, что раньше у частников в городе было настоящее хозяйство.

- Прожила здесь всю жизнь, дом построил отец в 1949 году. Конечно, сейчас не сравнить с тем, что было раньше, - говорит женщина. - Выращивали и картошку, и огурцы, даже свиней и кур держали. И кормились, и продавали! Молодежь сейчас ленится.

Альмира Григорьевна говорит, что раньше огороды в Минске ничем не уступали деревенскимФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Пока что земля пустует, но вскоре на ней посадят лук, шпинат, чеснок, петрушку. То есть то, что можно быстренько сорвать и добавить к блюду.

- За огородом ухаживать не очень нравится, но я любитель покушать, поэтому приходится. Ну и нервы немного успокаивает, - говорит дочь Альмиры Григорьевны Татьяна. - Картошка у нас уже не хочет расти, потому что много вредителей. Мама раньше занималась, но сейчас болеет. Нам помогает внук, мой племянник, соседи. Собираемся еще посадить здесь кабачки, фасоль.

Земля на участке Альмиры Григорьевны уже готова к посадкам. Копать женщинам помогают соседи, внукФото: Микита НЕДАВЕРКОВ