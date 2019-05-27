Из госпиталя - сразу в бой: он не мог отлеживаться, пока фашисты топтали нашу землю

Когда родители объявляли о поездке к бабушке, я очень радовался и с нетерпением ждал выходных. Я люблю свою бабушку, но в этой поездке я предвкушал еще одну чудесную встречу - с моими прабабушкой и прадедушкой. К огромному сожалению, уже почти шесть лет, как их не стало, они ушли из жизни друг за дружкой - почти вместе, так же как вместе дружно прожили жизнь. Я видел их трогательную и нежную заботу друг о друге, такие спокойные, теплые отношения, что, казалось, ничто и никогда не омрачало их жизнь. Но я-то знаю, что моему прадеду пришлось пережить тяжелейшие годы войны, что он - настоящий герой, мужественный и очень сильный.

Прадедушка Николай Андреевич - ветеран Великой Отечественной войны. При наших встречах он всегда рассказывал о тех страшных годах. Из его рассказов можно было составить целые учебники о любви к Родине и ненависти к врагам, о смешных и курьезных случаях, о боли и надежде. Мой прадед участвовал в боях в составе 3-го Украинского фронта 398-го стрелкового полка на Днестровском плацдарме Кишинёвского направления. В 1944-м тяжело ранен в боях за железную дорогу Кишинёв - Одесса. Одна из пуль прошла по касательной сквозь щеку… Лечение в госпитале, и снова - в бой, не мог он отлеживаться, пока фашисты топтали нашу землю. Николай Андреевич воевал в составе Белорусского фронта и с боями дошел до Берлина. У него много наград, но о своих подвигах мой прадед рассказывал очень неохотно, чаще от него можно было услышать о боевых товарищах, о своих командирах, о нашей прекрасной Родине.

После войны мой прадедушка служил на Балтийском флоте, окончил Мурманское мореходное училище, затем Мурманский Республиканский университет, работал на военном заводе. В Беларусь приехал вместе со своей Любушкой и детьми в 1983 году и сразу горячо и навсегда полюбил нашу Синеокую… Позитивная энергия, оптимизм и жизнелюбие, активная жизненная позиция - все это способствовало его огромной популярности среди своих друзей-ветеранов, молодежи и особенно нас - его близких. Вспоминаю, что 9 Мая был для Николая Андреевича самым праздничным и радостным днем. Торжественно, с приподнятым настроением, с самого утра тщательно собирался на митинг, надевал свой пиджак с боевыми наградами… Знаю, что за каждой из них стоит настоящий подвиг.

Теперь, рассматривая фотографии, я испытываю огромное счастье, что у меня были бесценные минуты общения с замечательным человеком, настоящим героем войны и мирного времени - моим прадедушкой - Николаем Андреевичем Бобровским, для которого наша Беларусь стала родной.

Никита Мукоид, БГУКИ, факультет культурологии и социокультурной деятельности

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