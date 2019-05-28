Слово о легендарном авиаполке Нормандия-Неман

31 мая 2017 года в посольстве Франции состоялась встреча с первым советником Эльзой Пиньоль по вопросу увековечивания подвига легендарного авиаполка Нормандия-Неман и его героев.

На встрече присутствовали: Шевцов Алексей Николаевич – член союза писателей Союзного государства, художник, полковник в отставке. Сотрудник комиссариата Минской области. Прокопович Виктор Михайлович – председатель правления общественного объединения «Белорусский фонд социальной защиты бывших военнослужащих». Тарасов Яков Федорович ветеран Великой отечественной войны – подполковник. Нартов Михаил Алексеевич – офицер запаса, гвардии старший лейтенант.

Многим ли чФитателям знакомо имя Героя Советского Союза Василия Серегина, который в годы Великой Отечественной войны был командиром героической эскадрильи в составе знаменитого полка «Нормандия-Неман»? Думаю, что нет. Что бы восполнить этот пробел в памяти современников «Белорусский фонд социальной защиты бывших военнослужащих» и «Белорусский союз офицеров» обратились в Мингорисполком с ходатайством о переименовании улицы Революционной, где находится посольство Франции, в улицу Василия Серегина.

Отважного летчика в президентском дворце Франции принимал генерал де Голь. Несмотря на официальный статус этого мероприятия на месте Василия Георгиевича красовалась табличка «Капитан Татьяна».Это не случайно – песня «Татьяна» в исполнении нашего земляка была визитной карточкой полка «Нормандия-Неман».В 1961 в мэрии Парижа ему вручили диплом и медаль почетного гражданина Парижа. Василий Серегин – единственный гражданин Беларуси, удостоенный столь высокой чести.

За Ваше мужество в бою, за Вашу боль, за Ваши раны, за жизнь счастливую нашу – Земной поклон Вам ветераны. Нартов Михаил Алексеевич ,офицер запаса, гвардии старший лейтенант.

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