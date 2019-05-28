Иван возил продукты по «Дороге жизни», в то время как от голода умирали его жена и новорожденный сын

Мой отец, Некрасов Сергей Александрович, прошел всю войну, закончил бои в Австрии. Уважаемый человек, отмеченный десятками наград, он дожил до 93 лет. Его братья Иван, Степан и Петр встретили войну в родном Кронштадте, где вместе с Ленинградом пережили все ужасы блокады. Иван возил продукты по «Дороге жизни», в то время как от голода умирали его родственники, в том числе жена и новорожденный сын. Степана из рук смерти вырвала жена, но их сынишку спасти не удалось. Выжили лишь те, кого сумели вывезти на Большую землю.

Мужчины рвались на фронт. Степан ушел добровольцем в феврале 43 года. Вот что он писал моей матери перед уходом в армию: «Не узнать наш Ленинград - опустевший, израненный, мрачный как ночь. Как мало в нем осталось людей… Сегодня я еду на фронт, и вскоре мне представится возможность расплатиться с врагом за все пережитое нами, за всех погибших родных». Степан начал войну на Ленинградском фронте, был награжден медалью «За оборону Ленинграда», а свой подвиг совершил в Финляндии при форсировании реки Вуоксы.

Немногим известно, что кровопролитные сражения Великой Отечественной войны, когда СССР воевал с Финляндией, проходили на реке Вуоксе. Ее берега стали братской могилой для 13 000 советских воинов, погибших под поселком Вуосалми летом 1944 года. Тогда пострадали и выбыли из строя более 60 000 советских солдат. Вся территория на южном берегу Вуоксы в районе современного поселка Барышево неровная, имеет пересеченную местность и оборонительные высоты разного уровня. Однако высота 44,5 довлела над всеми другими: именно здесь был оборудован главный укрепленный район финских войск.

В штурме этой высоты принимал участие мой дядя, Некрасов Степан Александрович. Первые попытки сбросить финские части с высот в реку 21 и 24 - 26 июня потерпели неудачу. Наступление с незначительными перерывами продолжалось до 8 июля. 9 июля наши войска предприняли решающий штурм и форсировали реку. В неимоверно тяжелых условиях под кинжальным огнем Степан со своим взводом на плечах переправили на себе тяжелые минометы и боеприпасы к ним. С рукопашным боем они ворвались во вражеские окопы. Закрепившись на отвоеванном клочке суши, солдаты несколько суток отражали атаки противника. Это позволило советским войскам переломить ход сражения и одержать победу в этом бою.

Фото: личный архив

Фото: личный архив

За свой подвиг Степан Александрович Некрасов был награжден орденом «Красной Звезды». Из наградного листа Некрасова С.А.: «9 июля под массированным огнем противника со своим взводом форсировал реку Вуокса шириною 400 метров и, решительно ворвавшись в траншеи противника, занял их. Неоднократно отражая атаки белофиннов, своим мужеством воодушевлял бойцов. 11 июля при отражении контратаки был ранен и госпитализирован. Представлен к ордену «Красная Звезда».

Вернувшись из госпиталя, мой дядя продолжал воевать, освобождал Польшу и геройски погиб 19 января 1945 года. Похоронен в польском городе Пултуск вместе с 60 000 советских солдатов.

Младший брат, Петр, погиб на Курской дуге, даже не успев обзавестись семьей. Наши погибшие родные не оставили детей, не появились на свет их внуки, но наши дети и внуки помнят о подвигах наших родных, память о них жива и передается новым поколениям. Благодарность им и гордость за них всегда в наших сердцах.

Марина Сергеева-Некрасова, г. Минск

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