2019-05-27T16:33:22+03:00
Экономика
КП Беларусь

Кто в апреле получил зарплату больше тысячи рублей?

Минчане зарабатывают почти вдвое больше могилевчан, а айтишники - в девять раз больше парикмахеров
Таисия САВИНА
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Средняя зарплата белорусов в 2019 году прогнозируется в размере 1025 рублейСредняя зарплата белорусов в 2019 году прогнозируется в размере 1025 рублейФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Средняя начисленная зарплата белорусов в апреле составила 1073,7 рубля, то есть снова больше тысячи рублей (правда, после вычета всех налогов - 934 рубля). В марте 2019 года эта сумма была почти на 17 рублей меньше и составила тогда 1056,9 рубля.

При этом можно заметить существенную разницу в зарплатах по отраслям и регионам. Например, минчане получают в среднем на 680 рублей больше, чем могилевчане, а айтишники - почти в восемь раз больше, чем работники творческих и развлекательных профессией.

Где получают самые большие и маленькие зарплаты Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Где получают самые большие и маленькие зарплатыФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Если смотреть по областям, то средняя зарплата минчан традиционно выше зарплат жителей остальных областей: в апреле она составила 1551,7 рубля (+13,8% к апрелю прошлого года). Замыкает список по традиции Могилевская область, там получают в среднем - 871,1 рубля.

Какие зарплаты в столице и областях? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Какие зарплаты в столице и областях?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Ситуация по самым высокооплачиваемым профессиям тоже не изменилась: это айтишники, работники пассажирского воздушного транспорта, финансисты и страхoвщики. Ну а меньше всех получают работники салонов красоты, музеев и соцработники, такая картина тоже складывается уже не первый месяц.

Напомним, средняя зарплата белорусов в 2019 году прогнозируется в размере 1025 рублей, такая цифра заложена в программе деятельности правительства до 2020 года. Выйти на заветную тысячу рублей в прошлом и позапрошлом годах нам не удалось. И хотя в этом году средняя зарплата уже второй месяц держится выше заветной тысячи, не все так гладко:

- К сожалению, в стране есть еще предприятия, где средняя зарплата не достигает и 400 рублей. Поэтому, как мы договаривались, до конца первого полугодия в стране таких предприятий быть не должно, - рассказал на заседании Совмина 22 мая премьер-министр Сергей Румас.

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