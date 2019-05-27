Данные МВД: «Больше 60% жертв шантажа интимными фото - мужчины»

В сводках милиции то и дело появляются новости об интернет-шантаже, мол, мужчины и женщины угрожают друг другу, что опубликуют интимные фото или видео, которые попали им в руки иногда обманом, а иногда и вполне добровольно.

Очередная такая история произошла в Минской области. 11-классник купил аккаунт ВКонтакте и начал вести страницу под чужим именем. Затем зашел в группу «непристойного содержания» (это определение МВД), где пользователи обмениваются интимными фото. Его друг подсказал, что раньше там состояла девушка, переслал ее фото и ссылку в соцсети. Предприимчивый 11-классник нашел эту девушку и стал ей угрожать. За то, что эти фото не станут достоянием общественности, он требовал 70 рублей. Девушка все рассказала родителям, те обратились в милицию. На школьника завели уголовное дело по ч. 1 ст. 208 УК (вымогательство). Его другу тоже грозит ответственность за распространение порнографических материалов (ст. 343 УК).

В главном управлении уголовного розыска МВД говорят, что количество вымогательств с использованием интимных фото становится все больше: за 2019 год зарегистрировано 58 таких случаев, из которых 42 - в интернете.

Чаще всего жертвами становятся мужчины в возрасте от 17 до 30 лет - 62%. Среди женщин показатель ниже - 38%, в основном это девушки от 16 до 23 лет.

Вот самые распространенные способы шантажа.

Злоумышленник может просто взломать аккаунт другого человека. И тогда перед ним - вся жизнь жертвы: переписки, фото и так далее. Если среди информации окажутся и пикантные фото - это может стать поводом для шантажа. Правоохранители напоминают, что взлом чужой страницы - это преступление, ст. 349 УК, и по ней грозит ответственность от штрафа до ареста.

Шантажировать могут начать не только незнакомцы, но и бывшие возлюбленные. Например, откровенными переписками, интимными фото, которое они отправляли друг другу. Причины весьма прозаичны - ревность и месть.

Но чаще всего жертвы сами отправляют фото преступнику, который скрывается под чужим именем в соцсетях. Как же так получается?

- Например, мужчина знакомится в интернете с девушкой, которая после непродолжительного общения предлагает выйти на связь по скайпу и заняться виртуальным сексом. Через несколько минут трансляция прерывается, а жертве приходит сообщение, что его действия зафиксированы на видео, - уточняют в МВД. - Если мужчина не перечислит деньги (как правило, посредством международных платежных систем), это станет достоянием общественности.

В МВД приводят несколько простых правил, которые помогут избежать казусных ситуаций. Во-первых, ни с кем не переписывайтесь на сексуальные темы. Во-вторых, не участвуйте в видеочатах с незнакомцами и, наконец, в-третьих, сами не распространяйте интимные фотографии и видеозаписи.