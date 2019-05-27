19-летний студент вытащил из люка малыша

ЧП произошло на прошлой неделе в Жодино на улице 50 лет Октября. Ребенок провалился в люк, но, к счастью, ему на помощь пришли студенты Жодинского политехнического колледжа.

- Я с друзьями был на тренировке по футболу, мы отдыхали на лавочке, - рассказывает Артур Киткевич, который спас ребенка. Мимо нас проходила женщина с мальчиком, на вид ему года три. Через пару минут мы услышали ее крик: «Помогите, помогите!». Малыш упал в канализационный колодец. Его мама была очень испугана. Я спустился по лестнице колодца до его дна. Мальчик сидел и плакал. Я взял его на руки, поднялся наверх и передал подбежавшим друзьям Жене и Илье.

По словам Артура, колодец был доволен глубоким.

- Я ростом 1 м 90 см, но колодец был выше моей вытянутой руки. Мама ребенка потом нашла меня ВКонтакте и поблагодарила. Написала: «Я мама того маленького мальчика, которого вы вчера вытащили из люка, хочу сказать вам огромное спасибо, что вы не остались равнодушны и не прошли мимо». После случившегося я видел того мальчика - с ним все хорошо.

Как говорит молодой человек, в месте, где стоит люк, все заросло травой, которая по высоте с рост малыша. Видимо, поэтому мама ребенка не заметила тот злосчастный люк.

Как узнала «Комсомолка», люк теперь надежно закрыт.

- Крышка люка была не того размера. Ребенок на нее наступил и упал в колодец. После происшествия наши сотрудники приехали по вызову спасателей, накрыли колодец деревянным щитом, а потом поставили стандартную крышку, - рассказали «Комсомолке» на предприятии «Жодинский водоканал». - Но этот люк не наш - он находится на обслуживании местного техникума. Наши сотрудники его не открывали.