Китайцы и украинцы приезжают работать к нам, а белорусы уезжают в Польшу и Литву

Департамент по гражданству и миграции МВД Беларуси рассказал, сколько и откуда приезжало в нашу страну на заработки иностранцев.

В первом квартале 2019 года в Беларуси работали по контракту 4239 иностранцев, что на 729 человек больше, чем за аналогичный период 2018 года. В большинстве своем трудовые мигранты - это мужчины, их 86%. Страны в списке самых разные, лидируют Украина, Китай и Узбекистан. Но были и более редкие мигранты: так, работу в Беларуси нашли по одному человеку из Швейцарии и Японии, 6 человек - из Франции, 7 - из США и 3 - из Канады.

Кто из иностранцев искал в Беларуси работу? Чаще всего это россияне, китайцы и украинцы (см. ПОДРОБНОСТИ). К слову, украинцы уступили первенство китайцам три года назад. Скорее всего, это связано началом строительства «Великого камня» и реализацией других китайско-белорусских проектов. Китайская рабочая сила в экономическом плане нам выгодна: работают такие строители по 10 - 12 часов в сутки, выходной только один, а зарплаты при этом часто ниже.

Среди приехавших квалифицированных работников и специалистов чаще всего встречались китайцы и все те же украинцы (246 и 213 человек соответственно). На работу в сферу сельского хозяйства чаще всех приезжали украинцы - 95 человек. Из приехавших на работу в наш Парк высоких технологий больше всех россиян (206 из 306 иностранцев). Затем идут украинцы, казахи и азербайджанцы.

Судя по цифрам, украинцы едут к нам за работой в последние годы все реже, а китайцы, россияне и узбеки - все чаще.

Белорусов из страны за это время выехало на работу почти вдвое меньше - 2251 человек, на 64 больше, чем за первые три месяца 2018 года. Жители Беларуси чаще всего находили работу в странах-соседках: России, Польше и Литве. Но были и те, кто уехал куда подальше: в Японию и ОАЭ (по 8 человек), в США (2 человека).

ПОДРОБНОСТИ

Откуда в Беларусь чаще всего приезжают работники

Россия - 1159 человек

Китай - 914

Украина - 688

Узбекистан - 285

Турция - 66

Азербайджан - 58

Куда уезжали на работу белорусы

Россия - 932 человек

Польша - 527

Литва - 410

Чехия - 274

Катар - 21

Где нашли работу приезжие

Минск - 2285 человек

Гродненская область - 719

Минская область - 708

Брестская область - 178

Гомельская область - 164

Витебская область - 110

Могилевская область - 75

*За январь - март 2019 года, по данным департамента по гражданству и миграции МВД.