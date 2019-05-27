«Шахтер» выиграл трофей: «Кубок не открывается - запаян, шампанское не налить»

В Витебске в финале Кубка Беларуси сошлись солигорский «Шахтер» и «Витебск». Обе команды уже обеспечили себе участие в Лиге Европы, поэтому на кону был только спор за второй по престижности трофей белорусского клубного футбола. Ранее «Шахтер» восемь раз играл в финале и побеждал дважды (2004, 2014), у «Витебска» был единственный и победный финал в 1998 году (еще под именем «Локомотив-96»).

В первом тайме команды по очереди владели инициативой. В концовке солигорчане взяли матч под контроль и перед свистком на перерыв сочинили классный гол: Юрий Ковалев верхом забросил мяч, а Дарко Бодул, элегантно набивая мяч, ушел от защитников и пробил точно в угол. Такие красивые голы редко увидишь в нашем футболе. К слову, у хорвата с австрийским паспортом интересная судьба. 30-летний нападающий начинал карьеру в «Аяксе» и провел матч в паре с Суаресом, пробовал себя в том числе и в клубах Португалии и России.

Во втором тайме «горняки» забили еще (2:0) и уверенно довели дело до победы. Примечательно, что за «Шахтер» играл Павел Рыбак. Ранее он в составе разных команд четыре раза принимал участие в финалах Кубка Беларуси и ни разу не выигрывал. Тренер «Шахтера» Сергей Ташуев не суеверен:

- Я сказал ему, что хватит, 5 раз - уже нереально. У меня не было мысли оставить его в запасе.

Семьи футболистов и тренеров записали для игроков солигорской команды мотивационный ролик. Видимо, в пресс-службе клуба вспомнил пример национальной сборной Беларуси.

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- Моя семья тоже снималась. С черном котом – это мои. Каждому игроку послали видео индивидуально. Вместе не смотрели, - ответил Ташуев.

Рассказал тренер и о праздновании:

- После игры в раздевалку зашел Иван Иванович (Головатый - генеральный директор ОАО «Беларуськалий». - Ред.), поздравил команду. Ему не понравилось, что кубок не открывается - запаян, что шампанское не налить. Пришлось пить из стаканчиков. Сказал, что сделаем прототип, чтобы открывался, и нальем, - цитирует тренера «Трибуна».

Кстати, прошлую неделю футбольное сообщество обсуждало огненную перепалку Ташуева и тренера «Ислочи» Жуковского, который упрекал коуча «горняков», что тот голословен, когда говорит о доминировании его команды в игре. Ташуев сказал, что играл с великими тренерами, в том числе белорусскими (Байдачный и Малофеев), и те себе такого не позволяли.

- Я учусь у Байдачного и Малофеева, потому что они искренние, в отличие от вас, господин Ташуев. И не надо разводить этот популизм и прикрываться уважаемыми специалистами, - заочно ответил Жуковский.

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После финала Ташуев вспомнил:

- Эта идея давно витала в воздухе: хочу пригласить через СМИ Виталия Жуковского попить кофе в Минске, пообщаться, узнать друг друга ближе. Чтобы больше таких эмоций у нас не было. Официально приглашаю его через на кофе-брейк, посидеть, поговорить.