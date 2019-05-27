В минском «Динамо» первые перестановки: новый гендир - Андрей Толмач

В воскресенье главный тренер мини-футбольного клуба «Столица» Андрей Толмач сообщил, что в конце сезона уйдет с поста. С пятницы ходили слухи, что он переходит в минское «Динамо».

- Информация просочилась непосредственно перед игрой. Мы старались оградить ребят от этого. У меня договоренность довести чемпионат до конца (впереди ответная игра полуфинала – Ред.). И я приложу максимум усилий для достижения цели. Помочь в этом я искренне попросил ребят. Надеюсь, они меня услышали и поняли, - цитирует Толмача пресс-служба «Столицы».

– Официально можете прокомментировать неожиданную новость?

– Скажу так: я утвержден Генеральным директором ФК «Динамо-Минск».

В июле Толмачу исполнится 40 лет. Он воспитанник СДЮШОР «Динамо», играл за «Динамо-Юни», «Атаку-Аура», слонимский «Коммунильник», «Звезду»-БГУ. Возглавлял «Столицу» и сборную Беларуси по мини-футболу. Также работал в прокуратуре.

Это первые перестановки в «Динамо» после того, как клуб от «Трайпла» в лице Юрия Чижа перешел к Мингорисполкому. Как будет выстроена вертикаль управления, пока не сообщается.

Напомним, в пятницу официально стало известно, что в «Динамо» три месяца не платят зарплату. Об этом нам рассказал главный тренер и капитан команды.

В минском «Динамо» три месяца не платят зарплату: «Хочу поклониться игрокам - честно делают работу»