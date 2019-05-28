2019-05-28T10:08:50+03:00
Общество
КП Беларусь

Лето начнется с похолодания, зато без туч и дождей

Мы узнали, чего ждать от белорусской погоды в начале июня
Ольга ИВАШЕНКО
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Ура! Сезон лета, солнца и фонтанов можно считать открытым!Ура! Сезон лета, солнца и фонтанов можно считать открытым!Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Делать долгосрочные прогнозы – дело неблагодарное, уверяют белорусские синоптики.

- На прогноз влияет слишком много параметров. Чем больше срок, тем менее достоверные прогнозы. Чтобы не разочаровывать, далеко не заглядываем, - говорит начальник отдела краткосрочных прогнозов Гидромета Людмила Паращук. – Самые точные - прогнозы на 5 - 7 суток вперед.

- И каким же будет начало лета?

- Увы, к 30 мая до Беларуси дойдет атмосферный фронт, похолодает. Зато атмосферное давление увеличится. А, значит, облачности и дождей убавится. В последние дни мая ночная температура воздуха по стране будет держаться на уровне +5…+10 градусов тепла. Дневная – в пределах +16…+22°C. Почти такую же картину будем наблюдать и в первые дни лета. Ночью – +5…+10 тепла. Днем – +17…+22. По северу страны чуть прохладнее, по югу и юго-востоку – теплее.

- Для белорусского июня это норма?

- На 1-3 градуса ниже климатической нормы.

Как пояснили нам климатологи, для июня она равна +16,4°C.

И все в надежде открыть в июне купальный сезон мы заглянули в долгосрочные прогнозы самых популярных погодных сайтов. Так, например, сервис gismeteo.by в июне обещает от +19°C до +30°C. При этом целых 20 дней в июне прогнозируется дождь или облачность. А вот сайт pogoda.mail.ru показывает чуть меньше жарких деньков с разбежкой температуры от +19 до +23 градусов, зато пасмурных и дождливых дней в два раза меньше.

КСТАТИ

Как рассказала инженер-метеоролог Гидромета Евгения Подгорная, за все время метеонаблюдений на территории нынешней Беларуси самый холодный июнь у нас был в 1976 году – в среднем воздух тогда прогревался всего до +13,8°C. Самый теплый - в 1999 году со средней температурой +20,5 °C. Абсолютный температурный максимум первого летнего месяца зафиксирован 23 июня 1964 года на метеостанции «Березино» - 35,6 градусов тепла. Абсолютный температурный минимум июня – минус 2,3°C. Притом зафиксирован он был дважды: 11 июня 1982 года на метеостанции «Орша» и 1 июня 2001 года на метеостанции «Полесская».

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