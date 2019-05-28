Парад 3 июля 2019 года в Минске: где пройдет, как посмотреть?

Парад 3 июля 2019 года в Минске пройдет не утром, как это было раньше, а вечером. По проспекту возле стелы «Минск - город герой» промаршируют около 4 тыс. военнослужащих. По традиции откроют парад суворовцы. Затем перед трибунами пройдут учащиеся кадетских училищ, курсанты Военной академии, военно-технического факультета в БНТУ, военнослужащие гвардейских механизированных бригад, десантно-штурмовой бригады. Перед трибунами пронесут знамя Победы и флаги 1-го, 2-го, 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов, тех самых, которые участвовали в белорусской наступательной операции «Багратион».

Промаршируют вдоль проспекта Победителей представители Госпогранкомитета, МВД, МЧС

В прошлом году впервые в параде участвовали и женщины-военнослужащие. Запланировано их шествие и в этом году, перед трибунами пройдут три такие парадные «коробки». Это будут женщины, которые служат в разных воинских подразделениях, а также МВД. Специально к параду участницам пошили новую форму, а также усовершенствовали модель туфель. Это сделано для того, чтобы сейчас не повторился прошлогодний казус: во время парада у трех девушек слетели туфельки, но ни одна из них не подала виду и не разбила «коробку». Нам удалось узнать, что в новых моделях туфель ремешок будет размещен на щиколотке, а не на стопе. То есть обувь будет более устойчивой.

Помимо этого перед зрителями пройдет более 300 единиц техники белорусской армии, а в небе минчане и гости смогут посмотреть авиационную технику военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.

В конце праздника всех ждет плац-концерт роты почетного караула и выступление сводного военного оркестра Вооруженных Сил Беларуси. И, конечно, завершится парад салютом.