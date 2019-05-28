«По ночам соседи кричали: «Дети, просыпайтесь!» - а когда уезжала милиция, орали песни»

Восемь лет отношения с соседями по подъезду в нашей девятиэтажке в минском спальном районе не выходили за границы «здравствуйте» у лифта. О соседях сверху я знал только то, что в квартире живут мать и двое сыновей… Все резко поменялось спустя пару дней после нового 2018 года. Тогда наша квартира ночью впервые содрогнулась от доброго десятка подвыпивших голосов (видимо, подросшие «мальчик и мальчик» с товарищами) под смесь танцевальных битов. Звонки в дверь, домофон и по домашнему телефону не помогли. На пару минут спас ситуацию стук гаечным ключом по батарее, но status quo восстановился уже на следующей песне.

Выход оставался один - вызвали милицию. Хотя сомнения точили, мол, у людей в форме хватает дел, а с соседями жить да жить. Первое, что спросили милиционеры: «Заявление пишем?» «Нет! - мы с женой уже начитались в интернете о мстительности соседей. - Если что, в ЖЭС отнесем сами».

Наряд поднялся этажом выше, между стражами правопорядка и соседями завязался разговор через дверь. Музыка затихла. Но как только наряд уехал и мы стали укладывать впечатленных ночными событиями детей, наверху вновь понеслась жизнеутверждающая музыка на максимальной громкости. Почему-то больше всего запомнилась истошное исполнение песни «Осень» группы «ДДТ»...

Заявление в ЖЭС мы тогда так и не отнесли, поговорить с дебоширами не удавалось - соседи на звонки в дверь не отвечали, оставалось разве что караулить их в подъезде… А ситуация периодически повторялась. Терпение лопнуло спустя полгода страданий. В ту ночь соседи собрались на очередной раут в пять утра: громкая музыка, крики… Когда компания вышла покурить на балкон, кричать пришлось уже нам: «5 утра, не будите детей!» Последнее вызвало бурную реакцию: соседи сделали музыку погромче, стали прыгать и истошно вопить: «Дети, просыпайтесь!» Детей долго упрашивать не пришлось…

Дальше сценарий с милицией повторился, только мы написали-таки заявление. Целый месяц к нам в почтовый ящик приходили грозные бумаги то из милиции, то от коммунальников: «в действиях соседей усматриваются признаки административного правонарушения», «материалы переданы в суд». Наконец, меня пригласили в суд в качестве потерпевшего - но ответчики в суд не явились. Тем не менее по моим и супруги показаниям и по милицейскому отчету соседей оштрафовали на две базовые - около 50 рублей.

КУПИЛ БЕРУШИ И ПОДУМАЛ: «НЕ МОГУТ ЖЕ ОНИ МЕШАТЬ ТОЛЬКО НАМ?»

Через какое-то время все вернулось на круги своя. Тогда я решил вызывать милицию, лишь только часы показывали одиннадцать с небольшим. Наряд приезжал, принимал заявление, делал соседям замечания через дверь - и отбывал на следующий вызов. Однажды я задержался в тамбуре и услышал, как хозяин квартиры заявил милиционерам: «А мне все пох... - что хочу, то и делаю!» Ситуация стала казаться безвыходной. Однажды среди ночи мы переодели полусонных детей под очередную зарядку для ушей и поехали на такси к родителям. Потом делали такие вылазки уже заблаговременно: знали, что самые опасные дни - четверг и суббота…

Я написал соседям письмо, где напомнил правила Кодекса об административных нарушениях. В ответ получил концерт под гитару и выпивку, который начался ровно в 23.00. Правда, в этот день мы всей семьей тестировали новые беруши. И когда гул от этой вечеринки доносился откуда-то издалека, я подумал: «Нет, сегодня я пас - не могут же эти люди мешать одним только нам!» Наверное, ошибся - пьянка продолжалась всю ночь.

Днем соседи сочувствовали - как вы там, с детишками, живете-то? Но связываться с нехорошей квартирой никто не хотел. Я даже полюбопытствовал в ЖЭСе, с какого по счету заявления можно инициировать иск о выселении хозяина квартиры - оказалось, это еще не удалось осуществить в судебной практике.

Вторая половина прошлого года свелась для меня к звонкам в милицию и фиксации моих показаний сотрудниками ЖЭСа. Свидетельства записывали, но в суд больше не вызывали. Зато стали приходить письма: «орган, ведущий административный процесс, постановил подвергнуть такого-то административному взысканию в виде штрафа». По сути, нарушитель порядка просто откупался за пол базовой величины (около 13 рублей)!

Год музыки в квартире над нами завершился так же неожиданно, как и начался. Соседи рассказали: молодой хозяин сдал жилище квартирантам. Можно ли сказать, что в этой борьбе за право на отдых мы одержали победу? Пожалуй, нет. Хоть я и полагаю, что жилец с верхнего этажа сдал свою квартиру не без влияния штрафов. Но все равно выходит, что в ситуации подобного бытового терроризма ты, по сути, ничего не сделаешь для защиты себя и своей семьи. Потому весь год я вспоминал американские фильмы, где показывают сцены с шумных вечеринок в частных домах. Помните, что бывало после приезда полисменов? Тусовщики расползались, а особо отличившихся копы забирали в участок… А ведь только в Минске милиция принимает около тысячи сообщений о ночном шуме и музыке в месяц (по данным за 2017 год), но из 12 тысяч обращений за год лишь 10% доходят до суда и привлечения к административной ответственности. Получается, нет управы на шумных соседей?

БУДЬ В КУРСЕ!

5 советов жертвам шумных соседей

Прежде всего, фиксируйте каждый шаг - заявления, акты, протоколы, повестки, судебные решения.

1. Если время 23.00 и позже, а с соседями вы в нормальных отношениях, напомните, что уже поздновато. Но если рядом с вами живут люди малознакомые или не склонные принимать здравые аргументы, вызывайте милицию.

2. Милиционеры поговорят с буйными соседями, предложат вам написать заявление и передадут свои материалы в местные администрации, потом бумаги спустят в ЖЭС. Нарушителям выпишут штраф. Если ситуация повторяется, но вы не хотите вызывать милицию, можно отнести заявление в ЖЭС - правда, там примут примерно те же меры: постучат в дверь, поговорят (если удастся) с дебоширами.

3. Если дело дошло до суда, рассказывайте на его заседании все как было. Ваши показания подтвердятся данными, переданными милицией. Есть видеозаписи, где слышен шум, - предъявляйте! Дело нарушителей рассматривают по статье «Нарушение правил пользования жилыми помещениями» КоАП. Штраф - до 30 базовых величин (765 рублей), но возрастает он постепенно.

4. Если дело не дошло до суда, поинтересуйтесь в ЖЭСе почему. Возможно, истек срок работы над материалами (два месяца), за который нарушители так и не явились для дачи показаний.

5. Если соседи не прекращают бытовой терроризм, обращайтесь в милицию или ЖЭС снова - штрафы и административные взыскания для нарушителей даром не проходят.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Все изменили бы более высокие штрафы или более жесткая ответственность»

- С точки зрения законного решения проблемы все шаги журналиста «Комсомолки» были верными, - комментирует ситуацию юрист Дмитрий Лабазинский. - Но сегодня даже эти верные шаги зачастую не позволяют полностью решить проблему с соседями. Если дело доходит до суда, как правило, шумные соседи в первый раз получают штраф в 1 - 2 базовые величины (1 базовая - 25 руб. 50 коп.). Понятно, что компании несложно сброситься на такую сумму. А вот если бы штрафы были гораздо выше уже после первого суда или появилась более жесткая ответственность, нарушители спокойствия задумались бы о своих действиях.

Можно и самому подавать в суд на шумных соседей и взыскивать с них причиненный моральный вред, собрав задокументированные факты нарушения Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений жилого дома в РБ. Там установлено, что «пользоваться телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами можно лишь при условии уменьшения слышимости до степени, не нарушающей покоя других граждан в жилом доме» (п. 7.10). Тот же пункт гласит, что с 23 до 7 часов должна соблюдаться тишина. Степень морального вреда вы устанавливает сами, а суд либо соглашается, либо уменьшает сумму. Правда, предстоит и самостоятельно оплатить госпошлину за подачу иска. Можно также через суд пытаться выселить шумных соседей - кстати, суды по таким искам были, но, увы, решений в пользу истца они не принимали.