2019-05-28T21:16:58+03:00
Общество
КП Беларусь

Жители Лепеля о матери погибшего мальчика: «Лила слезы градом перед милицией»

Знакомые матери убитого двухлетнего ребенка говорят, что девушка злоупотребляла алкоголем
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Как говорят соседи, тело мальчика нашли в гараже в деревне. Фото: Следственный комитетКак говорят соседи, тело мальчика нашли в гараже в деревне. Фото: Следственный комитет
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Как уже писала "Комсомолка", трагедия произошла в Лепеле: утром 27 мая 23-летняя женщина обратилась в милицию и сообщила о пропаже в парке своего двухлетнего сына. Однако следователи выяснили, что женщина врет – записи камер видеонаблюдения показали, что в парке мать была одна. Тело же мальчика было найдено в одной из построек.

СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Задержаны мать ребенка и ее сожитель.

Жители Лепеля в шоке от произошедшего.

- Она живет на нашей улице, - говорит местный житель. – Как узнал, что произошло? Вчера ехал. Смотрю: милиция окружила дорогу, не пускала никого. Потом узнали, что мальчика нашли убитым в диване.

- Моя знакомая видела, что она агрессивно относилась к ребенку, - говорит соседка Алены. - Меня единственное, что поражает, так это насколько может быть жестоким человек, тем более мать. Я (вчера - Ред.) около 11 утра проезжала мимо ее дома. Она стояла возле калитки рядом с воротами, пускала слезы градом, тушь размазывала перед сотрудниками милиции, зная, что он в метре от нее лежит в диване в гараже.

Соседка Алены вспоминает, что вчера с самого утра узнала, что молодая мать по парку бегала и искала потерявшегося сына.

- Но как это в 8 утра можно потерять ребенка? Это что, 9 мая? Сразу было странно... Она же до последнего молчала, где ее ребенок.

Мать мальчика сейчас находится в больнице Фото: СОЦСЕТИ

Мать мальчика сейчас находится в больницеФото: СОЦСЕТИ

По словам жительницы Лепеля, мать мальчика Алена беременна:

- Она на 36 неделе беременности. Ее ночью перевезли в больницу.

- Единственное что могу сказать, так это то, что она злоупотребляла алкоголем. До встречи с гражданским мужем скиталась с ребенком (пряталась от всех), так как семья находилась в СОП, - рассказала «Комсомолке» знакомая Алены. - Мальчика похоронят завтра. Похоронами занимается его дедушка (по отцовской линии – Ред).

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