В Беларуси появился сыр, который стоит попробовать всем гурманам. Не пожалеете!

Нынче в выдержанных сырах больше всего ценится их яркий вкус, который в процессе длительного созревания становится сложнее и интенсивнее. Не зря во многих европейских странах с вековыми традициями сыроварения такие сыры часто подают как десерт.

В Беларуси культура сыроделия и потребления сыра успешно формируется в наши дни. И успехи очень заметны. Чего только стоит сыр «Выдержанный» из фирменной линейки обновленного сырного бренда «Брест-Литовск»! В ней представлены сыры, изготовленные по собственным разработкам. И «Выдержанный» с его богатым вкусовым букетом, сформированным в процессе длительного созревания, бесподобен. Но надо признать, что изготовлен он по старинным европейским канонам сыроделия. Что это значит? Во-первых, его делают из отборного молока класса экстра (т. е., наивысшего качества, в котором находится минимально допустимое количество микроорганизмов, способствующих скисанию). Во-вторых, уровень культуры производства и технологических требований при изготовлении «Выдержанного» сыра «Брест-Литовск» очень высок. Процесс созревания долгий, и надо строго соблюдать нормы санитарии и температурных режимов, чтобы не испортить продукт.

Как и положено зрелым сырам, «Выдержанный» отличается более насыщенным вкусом и консистенцией настолько плотной, что его можно ломать на кусочки. В процессе созревания он становится не только тверже, но и полезнее: лучше усваивается, содержит минимальное количество молочного сахара (большой плюс для людей, которые страдают непереносимостью лактозы), в нем больше кальция и меньше жиров, а его концентрированный вкус помогает быстрее насытиться небольшим количеством сыра.

Фото: ПОЛУЯНОВИЧ Екатерина

«Выдержанный» - сыр для настоящих гурманов, его нужно не есть, а смаковать, наслаждаясь вкусом. В европейских странах с высокой культурой потребления сыра есть правило: чем сыры моложе, тем раньше их надо есть. Поэтому выдержанные сыры обычно подают к обеду или ужину. Отдельно как закуску или десерт, часто - со сладким вареньем, джемом, пряным соусом. Твердый выдержанный сыр с медом - это вообще классическое сочетание. Изысканно подчеркнуть вкус твердого сыра можно также луковым мармеладом, грецкими орехами, инжиром и малиной, дольками яблока или груши.

Впрочем, можно и поэкспериментировать, найти свое золотое сочетание вкуса, в котором задавать тон будет великолепный сыр «Выдержанный». И вы поймете, что трудно не согласиться с французами, которые утверждают: «Еда без сыра - все равно что день без солнца».

СЫР ДНЯ

«Выдержанный сыр можно добавлять в пасту и салаты. Хорош он и сам по себе»

- У сыра «Брест-Литовск «Выдержанный» - приятный сладковатый вкус и плотная твердая текстура, характерная для традиционных европейских выдержанных сыров. Он тает во рту, оставляя после себя тонкое ореховое послевкусие, - отмечает Татьяна Назарук, шеф-повар, фуд-блогер, автор кулинарных книг и победитель кулинарных конкурсов. - Такой сыр можно добавлять в пасту, ризотто и салаты, готовить с ним песочное тесто для пирогов и печенья. Выдержанный сыр хорош и сам по себе - нарезанный тонкими ломтиками и поданный к вину.

БУДЬ В КУРСЕ!

Три линейки обновленного сырного бренда «Брест-Литовск»:

«Фирменная» - собственные уникальные разработки специалистов компании «Савушкин продукт»: «Выдержанный», «Пинский», «Столинский», «Легкий», «Классический» и «Сливочный».

«Виды сыра» - наиболее известные и востребованные европейские сыры: «Маасдам», «Гауда», «Эдам» и «Тильзитер».

«Классика» - наиболее популярные классические сорта сыров на все случаи жизни: «Российский», «Голландский», «Пошехонский» и «Финский».