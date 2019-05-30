«Из названий болезней на пачках сигарет пугает только импотенция»

Всемирным день без табака (World No Tobacco Day) впервые был проведен 31 мая 1988 года по предложению Всемирной организации здравоохранения. Вроде бы все не раз слышали, что курение вызывает многочисленнее болезни: с этой пагубной привычкой связано до 40% смертей от ишемической болезни сердца, до 30% - от онкологических заболеваний. Ежегодно в Беларуси лишаются жизни вследствие этой привычки примерно 15 500 человек. Для сравнения: в дорожно-транспортных происшествиях каждый год гибнет около 2000 человек.

Но на практике бросить курить многим оказывается весьма трудно. В этом нелегком деле «Комсомолка» решила помочь курильщикам сделать первый шаг и на улицах Минска предлагала обменять сигареты на гематоген от «Экзон» - с детства любимая сладость, которая еще и полезна. Гематоген повышает физическую и умственную активность, позволяет восполнить недостаток железа и повысить уровень гемоглобина, способствует восстановлению обменных процессов в организме человека.

«ЛЮДИ СТАЛИ БОЛЕЕ ЛОЯЛЬНО РЕАГИРОВАТЬ НА ПРОСЬБУ НЕ КУРИТЬ»

- Да, я курю, - говорит наш первый собеседник Сергей. - Но скорее балуюсь: одну-две сигареты в день в удовольствие. Причем дома не курю. И если не хочу курить, то не делаю это. У меня нет зависимости, могу неделю без сигарет обходиться. Я вам свою сигарету не отдам, - улыбается мужчина.

- А обмен на гематоген.

- У меня сигареты дорогие, хотя из Duty Free. Ну, если только за несколько плиток.

С улыбкой Сергей меняет сигареты на гематоген. И вместе с женой позирует для фото. Жена, кажется, довольна.

Среди прохожих курящие женщины встречаются реже. Это вписывается в общую картину, которую рисует статистика: в Беларуси курят 48,3% мужчин, чаще всего в возрасте 30 - 44 лет. Средний возраст начала курения - 16,9 года. Женщин то курит 12,6%. Средний возраст начала курения - 19,9 года.

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

- Негативно отношусь к тому, когда рядом курят: неприятно дышать этим дымом, - говорит Анастасия. - Хотя папа курит, его уже сложно отучить. Но при мне он старается не дымить.

- Хорошо, что создали зоны для курения, - признается ей Яна.

- Бывали конфликтные ситуации, когда делали замечания из-за курения в общественных местах?

- Стала делать замечания, когда дети появились. Вежливо просишь - проблем нет. Мне кажется, сейчас люди стали более лояльно реагировать на это. Из близких никто не курит, никого не надо переучивать.

- Как будете воспитывать детей, чтобы они не курили?

- Личным примером.

«НАЧАЛ КУРИТЬ В ШКОЛЕ, ПОДРАЖАЯ СТАРШИМ»

Курильщик со стажем Александр идет с чехлом для гитары за спиной.

- Пока веская причина не появится (может, со здоровьем что-то, или в жизни произойдут перемены), курить не бросишь. В повседневности вреда от курения не ощущаешь. Да и много что вредно. Может, дело в силе воли. Глубоко в это не вникаю. Начал курить по дурости, почему-то продолжаю. Родители когда-то пытались отучить. Но они сами курят, поэтому от них эти слова не воспринимались всерьез.

- Начали курить, подражая рок-музыкантам?

- Нет. Это было в школе, смотрел на старших, хотелось стать круче. В общем, судил детскими категориями.

Тем не менее Александр без колебаний принял на наш челлендж и собственноручно отправил сигареты в урну. И получил взамен гематоген.

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

«БРОСИЛ БРОСАТЬ»

Еще один Александр пытался избавиться от вредной привычки - пока безуспешно.

- Раз пять бросал. Бросил бросать (улыбается). Это привычка и психологическая, и физиологическая. Родственники пытались воздействовать. Но это нереально, пока человек сам не решит.

- Вы не решились? Что мешает?

- Придется чем-то заменить. Чем - пока не знаю.

- Давайте попробуем гематогеном.

Пусть не сразу, Александр соглашается с предложением.

«НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛА, КАК ЛЮДИ КУРЯТ. ПОПРОБОВАЛА - НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ СЕБЯ БЕЗ СИГАРЕТ»

- Начала курить в 15 лет, - откровенничает Маргарита. - Гуляла с ребятами, они курили, и я презрительно к этому относилась. Не представляла, как люди это делают, губят свое здоровье. Но меня подначивали: ты попробуй, потому скажешь. Я попробовала сразу взатяг. На следующий день одноклассница спросила: пойдешь [курить]? Ну и пошли… В таком возрасте это было неосознанно. Было интересно, влияние друзей. Сейчас уже не могу представить себя без сигареты - привычка, зависимость. В день выкуриваю около 15 сигарет. Пачка стоит 2 рубля 20 копеек.

- На пачках пишут о заболеваниях, которые вызывает курение. Не пугает?

- Нет. Не обращаю на них внимания.

- Бросали курить?

- Да, конечно. Но через день-два все равно курила. Книги о том, как бросить курить не помогут, должен сам прийти к этому.

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

«КАК ВРАЧ ПОНИМАЮ, ЧТО КУРИТЬ ВРЕДНО»

Нам посчастливилось встретить врача.

- Курил с института и до 50 лет. Бросил легко. Сказал себе, что это вредно, невкусно. И больше не хочу. Хотя первое время, когда шел за курящим, завидовал, - рассказывает Владимир Константинович.

- Почему бросили?

- Я врач-стоматолог. Понимаю, что курение - это вредно.

- Кстати, многие врачи курят. Какое-то противоречие получается.

- Сейчас уже такого нет. У нас в поликлинике почти сто человек. Курят, наверное, один врач и пару санитарок.

- Близких переучиваете?

- Дети не слушаются, а внуки не курят.

«КУРЕНИЕ - ЭТО ПЛОХО И ДОРОГО»

Встречаем влюбленную пару.

- Пытался бросать курить, но, видимо, не хватает силы воли: пару недель - и возвращаюсь к табаку. А хотел бросить, потому что это пагубно влияет на здоровье. Плохая привычка, да и дорого это. В месяц 50 - 60 рублей уходит. А начал курить в колледже по глупости: все курят, и я курю, - говорит Сергей.

- Если бы могли вернуться в прошлое, что бы сказали сами себе?

- Не начинай это делать - очень затягивает.

- Как девушка реагирует?

- Отрицательно. Она курила, но полгода назад бросила.

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

- И что делать?

- Прислушиваться к своей второй половинке.

- А как вы бросили? - спрашиваем у Кати.

- Просто в один прекрасный день взяла и бросила. Без всяких методик, просто сила воли. А курила 9 лет.

«НАЧАЛ КУРИТЬ ИЗ-ЗА НЕСЧАСТНОЙ ЛЮБВИ В 10-М КЛАССЕ»

- Начал курить в 10-м классе, потому что был переломный момент в жизни, и захотелось затушить душевную боль. Не нашел ничего «умнее», чем сделать это с табаком и алкоголем. Сейчас в 20 лет до меня дошло, что это был далеко не лучший выход. Есть тысяча и один способ, как это сделать лучше, - делится своей историей Артур.

- Если бы вернулись в прошлое, что бы себе 10-класснику сказали?

- Начал бы строить авиационные модели и в поле запускать их. И не думать о несчастной любви и прочих мелочах. И не курить.

- Как реагируют близкие, девушки на то, что курите?

- Девушки сами часто курят. Родители говорят, мол, это тебя убивает, не кури в доме - воняет. Мой отец сам курил по две пачки в день, бросил, когда я родился. Думаю, в моей жизни будет сдвиг, который заставит бросить курить.

- Уже пробовали?

- Да. Есть известная фраза, не помню чья: «Бросить курить легко, я делал это много раз».

- Это Марк Твен.

- Да. Вот как раз этой фразой и руководствуюсь.

- А надписи и фото на пачках сигарет с заболеваниями не пугают?

- Кроме надписи «импотенция», ничего не пугает.

Артур с улыбкой отправляет свою пачку сигарет в урну и готовится разделить плитки гематогена с друзьями.

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

«НАЧИНАЮТ КУРИТЬ В ПЛОХИХ КОМПАНИЯХ»

Встречаем импозантного туриста из Канады Джейми. На вид ему 50 лет. Он рассказал, что бросил курить пять лет назад и сейчас каждый день занимается спортом. И активно призывает отказаться от курения своего отца.

Студентка Катя начала курить несколько недель назад.

- В большинстве случаев молодежь начинает курить в плохих компаниях или когда говорят: ты попробуй, почему нет? Так и я начала курить. Курю 15 дней. Но постоянно не курю - максимум одну-две сигареты в день. Это как развлечение. Зависимости у меня нет, - считает Катя.

На предложение обменять сигареты на гематоген девушка реагирует эмоционально:

- Давайте. Я хочу с кокосом. О, даже две плитки! Спасибо!

На здоровье!