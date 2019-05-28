Дядьки, которые не успели стать дедами…

I

Мой отец, Ветров Степан Никифорович (1911-1991 гг.), прошел всю войну, был рядовым шофером. На фронте воевал с 1941 года. Шофер 2-й батареи, красноармеец, в бою за город Паланген под обстрелом противника вывез оружие на передовую и доставил боеприпасы. От имени Верховного совета награжден медалями за отвагу, орденом Отечественной войны II степени, медалью за Победу над Германией. Папа был тяжело ранен в боях. Обгоревший, он встретил Победу в госпитале. Родные и друзья вспоминали, что у Степана Ветрова были золотые руки: он умел всё. Играть на гармошке или ремонтировать технику - у отца все получалось одинаково хорошо.

II

Брат моего отца, Ветров Никита Никифорович, родился в 1914 году. После школы поступил учиться в Минск, в Высшее военное училище. На военной службе с 15.03.1936 года, воевал на Западном фронте, 2-м и 3-м Белорусских фронтах. С 22.06.1941 - лейтенант, старший адъютант 1-го стрелкового батальона 787-го стрелкового полка. В боях под городом Ельня Смоленской области был ранен, второе ранение получил под Чаусами. Из наградного листа от 8.08.44 года известно: в бою за совхоз Горки отразил контратаку противника. Он отважно сражался сам и своим личным примером увлекал бойцов. Гранатами уничтожил пулемет противника и самих немцев. Ветров Н.И. удостоен награды - ордена Красной Звезды.

Никита Никифорович Ветров погиб в бою 9 августа 1944 года в г. Вилковишкис Литовский ССР. Мне очень трудно было найти его могилу, т. к. в извещении было указано «г. Волковыск».

III

Ветров Николай Никифорович – младший брат моего отца. Он родился в 1922 году. Будучи в армии, прошел артиллерийские курсы по специальности «наводчик пушки». Служил в 232-м гвардейском противотанковом артиллерийском полку на Сталинградском и Центральном Белорусских фронтах. Николай погиб в 21 год. Из наградного листа: «Сержант гвардии Ветров Н.Н. в боях за социалистическую Родину с немецкими захватчиками проявил мужество и отвагу. Под сильным оружейно-пулеметным огнем противника он выкатил пушку и на прямую наводку уничтожил танки и немцев. В этом бою он был ранен, но не забыл свой долг перед Родиной и продолжал отбивать атаки противника». Посмертно удостоен награды - ордена Отечественной войны II степени.

IV

Ветров Михаил Никифорович, 1916 г. р., с первого дня войны был в партизанах. Воинское звание - старшина. Служил в телефонном взводе связи батальона 290-го стрелкового полка. Во время боев приходилось постоянно обновлять связь. 25.10.1943 был ранен, но уже 10.03.44 был награжден медалью «За отвагу». Вот что сказано в листе на старшину Ветрова М.Н.: «В боях при форсировании реки Буг 25.08.1944 г. старшина Ветров, обеспечивая связью командование полка с наступающим батальоном, проявил мужество и отвагу, принимая все меры к созданию бесперебойной связи. Тов. Ветров под сильным артминометным огнем противника неоднократно выходил на линию, рискуя жизнью, исправлял повреждения, уничтожая гитлеровцев. Будучи раненым, в сложных условиях не покидал поле боя - для отражения контратак противника. Был награжден орденом Славы III степени».

V

Сестра Ветрова Ульяна Никифоровна (1923-2015). До начала Великой Отечественной войны закончила Добрушское медицинское училище и работала медсестрой в больнице г. Бобруйска. В войну попала в плен к немцам, пережила концлагерь. Служила во фронтовом госпитале. Была ранена. С поля боя ее вынес солдат Павел Злотников. После войны Павел и Ульяна поженились. В семье родилось двое детей. Сын, как и отец, стал инженером. Дочка Лариса - преподавателем музыки.

VI

Ветрова Александра Никифоровна была связной в партизанском отряде.

Когда я разыскала могилу дяди Никиты, то мне удалось найти место захоронения не только Никиты, но еще и дяди Ветрова Ивана, который погиб 7 сентября 1944 года и похоронен в Литве, только на другом военном кладбище. Ему было всего 24 года.

Вот такие были мои родственники, молодые воевали и погибли во время Великой Отечественной войны. Нам на оккупированной территории было очень тяжело. Все мужчины на фронте, а мы, дети, работали. Впрягались в плуг, борону, ведь лошадей угнали немцы. Но мы работали, жили в окопах и землянках. Старались сделать все для фронта, Красной Армии и с нетерпением ждали окончания войны. После того как все закончилось, мы восстанавливали разбитые школы и все хозяйство.

Я никогда не забуду плач и страдания моей бабушки, которая вырастила таких сыновей, и все они ушли на фронт. Я помню моих дядек, они были очень красивые, все играли на музыкальных инструментах. Мой отец не только играл, но и сам делал гармошки и баяны, учил музыке молодежь.

Ветрова Елена Степановна.

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