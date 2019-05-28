«По нам стреляют, мы падаем, а маленькая сестра поет: «Вете-ецик ветку конит…»

I

Моя тетя, Мария Михайлова Зборовская (Бобкова), осталась одна из семьи Бобковых. Она живет в Бобруйске, 25.09.2019 г. тете исполнится 90 лет. На праздник 9 Мая я расспрашиваю у нее об эпизодах войны. Тетя, вспоминая, всегда плачет и говорит, что не хочет ворошить в памяти пережитый страх.

Ее семья жила в деревне Еремковичи Оршанского района Витебской области. Рядом - поселок Болбасово - аэродром, Орша - центральный железнодорожный узел. Когда Еремковичи начали бомбить, тетя вспоминает: «Мы бежали по полю, на плечах у меня маленькая сестра 1939 года рождения. И она поет песню: «Вете-ецик ветку конит…» А по нам стреляют, мы падаем, но пули в нас тогда не попали». Потом семья вернулась в свою хату, в их дом пришли соседи с конца деревни. Все сидели и не дышали, потому что в Еремковичи вошли немцы. Они зашли к ним в хату и выгнали всех, а сами поселились под их крышей. Семье пришлось уйти в сарай, а потом уже построили землянку.

Фото: личный архив

Сестру 1926 года рождения забрали для вывоза в Германию, но она сбежала, когда их заставили рыть окопы. Отец убежал в лес к партизанам. Так они под страхом смерти жили три года. Маленькая сестра болела, от голода у нее скрутились ножки, а мать умерла от тифа. Отец на войне. Остались они с дедушкой и бабушкой.

В 1944 году немцы заставили всех выживших в селе выйти из землянок. Загнали всех в шарубу (такой длинный ров), а хаты стали поджигать. Жители сидели и ждали, что сейчас придут немцы и начнут их расстреливать. Но вдруг видят, что через шарубу стали прыгать солдатики. Сельчане догадались, что это наши, и стали выходить из окопов, бросились солдатам на шею, целовали их, плакали, радовались, что они спасли им жизнь. Вот этот эпизод, говорила тетя, никогда не забуду. Все выжили в войну.

Их отец воевал и остался на Украине в г. Горловка, потом забрал младшую дочь. Жили хорошо, но в 2014 году, в связи с событиями на Украине, моя тетя Нина не вынесла всего этого. Она говорила, что «я родилась в войну - в войну и умру». У нее случился инсульт, который она не перенесла. Ей было 75 лет. Сестре Ане, которой 46 лет, она сказала: «Живи за меня!»

II

Мой отец, Бобков Николай Михайлович, родился 10.12.1924 года. Призван в РККА с 11.07.1944 года вместе со своим другом-ровесником Василием Фроловым. Сначала они были в учебке в Козельске. Его сестра, Мария Михайловна, и мать Василия Фролова возили им кушать. И дальше - фронт. Отец был пулеметчиком номер 45 мм 173-го стрелковой Ропшинской Краснознаменной дивизии ордена Суворова. Тетя мне говорила, что это был 2-й Белорусский фронт.

Фото: личный архив

Когда я смотрю документальные фильмы, то не могу себе представить, как мальчики тягали по воде, по грязи эти тяжелейшие пушки! Шли навстречу Победе. Отец освобождал Польшу от фашистов. Дошел до Германии, расписался на рейхстаге и в 1946 году вернулся домой. Для домашних был помощник, для сестер - защита. Уехал в Оршу, работал на льнокомбинате, встретил мою маму, женился, а 18 ноября 1953 года родилась я. Все говорят, какой отец был счастливый, все любовался мною. Но вот беда - ехал домой на велосипеде, а его сбил пьяный водитель. И даже не остановился! У отца случился травматический разрыв печени. Вот я всю жизнь думаю: почему я не знаю, не помню отца и выросла без него? На войне, страшной войне выжил, а после, в мирное время, погиб в 30 лет.

Фото: личный архив

В боях за освобождение Польши награжден медалью «За отвагу», орденом Славы III степени, представлен к ордену Красной Звезды.

С уважением, Береснева (Бобкова) Л.Н., г. Орша.

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