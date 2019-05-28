«Куда вы повылазили с белыми голыми ногами? Смотреть противно!»

- Весна и лето у нас ненадежные: то плюс 25, то холодный дождь. Даже легкий загар к началу летнего сезона для нас недостижимая мечта. Раньше я безумно комплексовала из-за светлой кожи, особенно когда приходила пора надевать юбки. Сейчас, конечно, понимаю: обычные были ноги, незагорелые, но ничего сверхъестественного.

Задайтесь вопросом: как вы сможете загореть, если и в +30 ходите в колготках или брюках? Откуда вообще идут наши комплексы? Из реклам, где знойные девушки не бывают светлокожими? От нетактичных мужчин со своими тараканами в голове? Кстати, вполне вероятно. Недавно на работе обсуждали эту тему вслух. Коллега сказал: «Ой, как только солнце пригреет, начинается! Куда вы повылазили с белыми ногами? Противно смотреть! Сразу такие ассоциации, что девушка чем-то болеет».

Допустим, чтобы в первые жаркие недели выйти на улицу с голыми ногами и никого не испугать, надо предварительно съездить на курорт. Не всем под силу. Что делать? Тратить время и деньги в соляриях бессмысленно, потому что этот же эффект получишь естественным путем через пару недель. Крем-автозагар? Ну, если любите мазню на ногах и оттенки, контрастирующие с цветом ваших рук... Что же делать? Да ничего! Сейчас я смело надеваю юбку и выхожу с голыми белыми ногами и совершенно не пытаюсь их замаскировать. А зачем? С белыми руками и лицом никто не стесняется ходить. Чем ноги-то вам не угодили? Посмотрите на Николь Кидман. Австралийка с белоснежной кожей! Икона красоты для тысяч людей.

И еще, на заметку всем тем, кто комплексует из-за ерунды. Девушки! Надевая на себя в жаркий день «амуницию» из брюк или колготок, вы выглядите еще глупее, чем с бледными ногами! Не придумывайте себе комплексы на ровном месте!

ЧТО ПИШУТ НА ФОРУМАХ:

«Я раньше тоже парилась, а потом плюнула на мнение окружающих. Главное, чтобы кожа была ухоженная и гладкая, а загар второстепенен. Если всегда думать, что другие скажут, так и жизнь не в радость будет».

«Ой, подростки вообще не парятся из-за этого! Они зимой и летом ходят в штанах с подворотами. Наверное, у них только щиколотки и загорают. Мне кажется, это только наше поколение задумывалось над такой ерундой, как оттенок ног».

«Я мужчина и откровенно вам скажу: дама должна быть ухоженной, а цвет ног имеет мало значения. Никто не будет всматриваться в их оттенок. Будут лишь любоваться, вкупе со всем остальным. А вообще, если девушка в жару ходит в брюках, то мужчины считают, пардон, что ей попросту лень делать депиляцию».

«Всегда испытываю сомнения, когда нужно надеть короткое платье. Несмотря на жару в начале сезона, наши люди больше удивляются тому, кто одет по погоде. А люди в синтепоновых куртках и ботинках их почему-то их не шокируют. Ау, на улице 25 градусов в тени! Какая разница, что на календаре!»