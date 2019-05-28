2019-05-28T15:44:37+03:00
Общество
КП Беларусь

Отключение горячей воды? В Гомеле пятеро годовалых детей за шесть дней обожглись кипятком

Когда отключили горячую воду, с детскими ожогами стали обращаться чаще
Настасья КОРСАК
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Когда из крана идет только холодная вода, это не только неудобно, но иногда и опасноКогда из крана идет только холодная вода, это не только неудобно, но иногда и опасноФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Отключение горячей воды обернулось несчастьем для нескольких семей с детьми. Меньше чем за неделю в Гомеле пятеро детей обожглись кипятком. Случилось это именно в то время, когда в областном центре отключили горячую воду. Пострадавшие дети - совсем еще маленькие: самому старшему из них - чуть больше года. Один из пострадавших малышей потянул за шнур электрочайник и опрокинул его на себя. Итог грустный.

- Мальчика с ожогами 9% лица I - II степени, правой руки и обеих стоп поместили в реанимацию, - цитирует старшего помощника прокурора Гомеля Владимира Токаревского belta.by.

Пострадал и еще один годовалый ребенок. Его мама грела воду, чтобы помыть ребенка. А в тот момент, когда женщина отвернулась, малыш вывернул кипяток на себя. Все оказалось еще серьезнее, чем у предыдущего малыша - ожоги лица, шеи и плеча II - III степени.

Еще два годовалых мальчика получили ожоги, когда были в гостях у бабушек. Дети потянулись за чашками с горячими напитками. А одна малышка вывернула на себя чашку с горячей водой.

Это примеры лишь одной области. Статистики детских ожогов по республике, по словам официального представителя Генпрокуратуры Дмитрия Брылева, нет. Специалисты подтверждают, что, когда отключают горячую воду и взрослым приходится ее греть, чтобы помыться, с ожогами к медикам обращаются чаще. Кстати, ни одна из семей, где обожглись дети, не состояла на профилактическом учете.

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