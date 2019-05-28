Для минчан, которые не собирают мусор раздельно, могут ввести повышенные тариф

- В Минске, а также по всей Беларуси планируется выработать единый подход к системе сбора отходов, - сообщила начальник отдела контроля за обращением с отходами комитета Елена Авраменко. - Будут контейнеры единого образца, наклейки с информацией. Эта система будет понятна для населения, выработает привычку [раздельного] сбора. Кроме того, наш комитет уже не раз вносили предложения. Должны быть два тарифа для населения: если ты собираешь мусор раздельно – это один тариф, если все вместе – более дорогой тариф. Производить захоронение отходов должно быть невыгодно. Это послужит стимулом для раздельного сбора отходов.

Это нововведение требует апгрейда контейнеров и на мусоровозов - должно быть установлено весовое оборудование. И необходимо перейти от объемного к весовому учету отходов: тариф рассчитывать не за «кубы» (кубометры), а за тонны.

- Тогда будет понятно, что на этой контейнерной площадке выделено столько-то вторичных ресурсов (ВМР), а на захоронение ушло столько-то. Тогда соседи будут контролировать друг друга и подсказывать, куда и что выгодно выбросить. Если собрал нераздельно — заплати больше, сказала Авраменко. - Пока система тарифов не прозрачная. Все считает в «кубах». Когда учет будет в тоннах, тариф будет прозрачным для всех. Ведь в «кубе» может быть и тонна, и 200 кг.

Подробная информация о том, как и что правильно выбрасывать, есть на сайте Цель 99.

- Самые проблемные отходы – пластик, - отмечает главный специалист по информационной работе ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Нина Кульбеда. - Дома образуется много таких отходов: пластиковая тара от напитков и жидкостей, не загрязненные пакеты, предметы домашнего обихода из пластмасс. Такой мусор всегда относите в контейнер для вторичных ресурсов. Батарейки и лампы – опасные отходы, их нельзя выбрасывать в общий мусор. Если вы их относите в магазин в специальный контейнер – вы уже участвуете в раздельном сборе мусора. Для жителей города доступна услуга бесплатного вывоза старой бытовой техники. Для мелкой электроники в магазинах есть яркие зеленые контейнеры.

Оказывается, не все пластиковые бутылки из-под молока могут стать вторсырьем.

- У нас есть шесть видов молочной бутылки. Из них только одна перерабатывается. Все потому, что остальные обтянуты наклейкой ПВХ. Я уверена, что вы все понесете пластиковые бутылки из-под молока в контейнер для пластика, - обозначила вопрос Елена Авраменко. Ответ на этот вопрос планируется решить коллективно в ближайшее время.