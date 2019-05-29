«Сыну поможет велотренажер»

О Тимуре «Комсомолка» уже писала. У мальчика детский церебральный паралич - он не ходит и не разговаривает. Но родители мальчика делают все, чтобы их сын встал на ноги.

Тимур проходит постоянную реабилитацию как в Беларуси, так и за границей. И совсем недавно он вместе с папой вернулся из Сочи, где в Школе адаптивной физической культуры Добежиных занимался плаванием, ЛФК, ездил на лошадях. О сборе денег на эту реабилитацию мы писали в прошлом году.

- Мы ищем помощи у разных специалистов. Так, в начале года по рекомендации российского ортопеда сын прошел курс гипсования, после чего он смог встать на стопу. Трудностей много, но мы работаем, чтобы преодолеть их. И радуемся тому, что уже умеем - стоим с поддержкой, лучше сидим, жуем твердую пищу и больше не размельчаем ее в блендере.

Сейчас Тимуру нужен реабилитационный велотренажер-велосипед, который изготавливается в России. В пересчете на наши деньги велотренажер с необходимыми комплектующими и доставкой обойдется семье в приличную сумму - около 4 тысяч 50 белорусских рублей.

- Этот велотренажер поможет разработать руки и ноги ребенка, а также улучшит координацию, - говорит Юлия. - Его можно использовать не только дома, но и на улице как велосипед. Кроме того, Тимур сможет заниматься на этом велотренажере десять лет - потом он станет ему маловат. Мы будем благодарны читателям "Комсомолки" за помощь в его покупке! Верим, что это поможет Тимуру научиться ходить.

РЕКВИЗИТЫ:

Вы можете помочь Тимуру, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов Центра помощи «Вера»

с указанием назначения платежа - Мищенко Тимур:

1. Банковский благотворительный счет.

Филиал №400 - Гродненское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, ул. Новооктябрьская, 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY21400. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи «Вера».

2. Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

3. SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 <Имя ребенка> <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Тимур ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Тимур 1*

* С вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) - 4,5%.

Контакты:

Юлия, мама Тимура: (029)305-04-26.

Эта рубрика для людей с добрым сердцем, для тех, кто в состоянии откликнуться на чужую беду. Если у вас есть даже небольшие средства и главное - желание помочь, поучаствуйте в жизни тех, кому сейчас непросто! «Отдел добрых дел» и для тех, кто сам находится в тяжелой ситуации. Звоните ведущей рубрики Дарье Ломоновской по телефону (017) 290-94-95, пишите по электронному адресу: darya.lomonovskaya@phkp.ru, или присылайте письма по почтовому адресу «КП», с пометкой «Отдел добрых дел».