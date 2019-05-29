Чем травятся белорусы: суррогатный алкоголь, угарный газ и незамерзайки

Эксперты потом находят в организмах умерших самые разные вещества - и уксусную кислоту, и селенит натрия, которым лечат коров, и незамерзайки для автомобилей. Иногда к трагедии приводит неосторожность - кислоту или щелочь переливают в бутылку из-под напитка - эту жидкость потом кто-то выпивает.

Иногда люди гибнут из-за собственной неосторожности: к примеру, выпивают неизвестную жидкость, купленную с рукФото: Святослав ЗОРКИЙ

«250 мл чистого спирта достаточно, чтобы умереть»

- Отравиться можно чем угодно - даже простой водой или поваренной солью, которая есть на каждой кухне, - дело в дозировке, - говорит начальник управления судебно-химических экспертиз центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз Юрий Синькевич. - К примеру, если человек съест за раз 1 килограмм поваренной соли, может наступить смерть.

Но такие случаи очень редки, в Беларуси от отравления обычной солью люди не умирали. Большинство смертельных отравлений (около тысячи случаев в год) связано с тем, что люди перебирают норму алкоголя - чаще всего это обычная водка, купленная в магазине.

- В среднем от 250 до 500 мл чистого спирта достаточно, чтобы умереть. Это зависит от возраста, пола, заболеваний, внешней среды, перенесенных заболеваний. Влияет и предрасположенность - у тех, кто часто употребляет алкоголь, смертельная доза может быть выше, потому что такие люди способны инактивировать алкоголь не только печенью, но и в большей степени другими тканями организма. Правда до тех пор, пока не откажет печень или поджелудочная железа.

В среднем от 250 до 500 мл чистого спирта достаточно, чтобы умереть. Фото: pixabay.com

На втором месте по количеству смертельных отравлений - угарный газ.

Несколько лет назад из сельской школы в Гродненской области около 40 детей поступили в больницу с симптомами отравления.

- У всех детей взяли анализы, исследовали их на различные группы: лекарства, наркотики, суррогаты алкоголя, пестициды, фосфороорганические соединения, угарный газ, тяжелые металлы, разные бытовые технические жидкости. По всем этим группам эти анализы были чисты, за исключением угарного газа. У некоторых детей, которые стояли ближе к окну, нашли повышенное содержание угарного газа в крови. Здание школы построено в форме колодца, а труба котельной выходит как раз внутрь этого колодца - так в одном месте образовалась повышенная концентрация газа, - объясняет собеседник.

Отравления другими газами мало характерны для Беларуси. Иногда встречается в практике гибель людей в атмосфере, содержащей большое количество метана.

- Это инертный газ - он не может отравить, только задушить. Человек задыхается от нехватки кислорода, теряет сознание и умирает. Такое часто происходит в выгребных ямах, на болотах, люди умирают от отравления газом в собственных домах и квартирах.

«Псевдоцелитель придумал снадобье от всех болезней - оно могло вызвать язву желудка»

Дозировка крайне важна особенно при приеме лекарств. Отравиться можно и препаратом, который продается в аптеке без рецепта - корвалолом. Это лекарство совсем не безобидное, если пить его не глядя в инструкцию.

Отравиться можно и препаратом, который продается в аптеке без рецепта. Фото: pixabay.com

- Это спиртосодержащая жидкость, в котором есть снотворный препарат фенобарбитал. Причем его там столько, что нескольких пузырьков хватит для летального исхода.

Иногда люди попадают в больницы после лечения у шарлатанов, которые выдают себе за целителей.

- У нас был случай в Витебской области, когда один такой шарлатан лечил женщину от псориаза мазью. Оказалось, что эта мазь со ртутью - у женщины начались проблемы со здоровьем. В ее анализах нашли столько этой ртути, что пора было обращаться в отделение токсикологии выводить металл. А во втором случае псевдоцелитель сделал, как ему казалось, снадобье от всех болезней - и это оказался селенит натрия. Он где-то вычитал, что селен полезен для здоровья, и решил таким образом оздоровить человека. Но селен хорош только в микродозах. А этот пвсевдоцелитель сделал 50%-ный раствор и предлагал людям капать раствор в рот. У «пациентов», начал страдать желудок, потому что это вещество воздействует на стенку желудка и может вызвать язву. В поликлинике, куда обратились пострадавшие, решили позвонить в следственные органы - нам назначили экспертизу, и мы нашли вот это вещество в жидкости.

«Пьют растворители и средства для снятия лака»

Гораздо реже у нас травятся суррогатами алкоголя - таких случаев примерно 5% от общего количества. Юрий Синькевич говорит, что разные группы людей травятся разными веществами.

Около 5 - 10 мл метанола хватит для того, чтобы ослепнутьФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Например, этиленгликоль, который входит в состав охлаждающей жидкости автомобиля, антифризов, как правило, пьют люди с низким социальным статусом, которые, условно говоря, пьют все что горит. Умышленно выпить это вещество человек не должен, потому что оно вязкое. К тому же пахнет неприятно и подкрашено, - перечисляет собеседник свойства жидкостей, содержащих этиленликоль.

От отравления этим веществом человек умирает долго и мучительно: в организме образуются кристаллики, которые намертво забивают почки. Человек может умереть через двое, трое суток, а то и через неделю.

- Другое дело с метиловым спиртом, или метанолом, который содержится в незамерзайках. Отличить его от этилового порой не может даже профессиональный химик, потому что вещество очень похоже по запаху и вкусу. Были случаи, когда на курортах люди травились фальсификатом элитных напитков - все этикетки стандартные, а внутри содержался метанол. Около 5 - 10 мл метанола хватит для того, чтобы ослепнуть. Около 30 - 40 миллилитров достаточно, чтобы умереть.

Травятся и ацетоном, и растворителем, и средством для снятия лака.

- То, что доступно - тем и травятся, - разводит руками Юрий Синькевич. - Встречаются очень экзотические вещества - такие отравления случаются у людей, у которых есть доступ к химической лаборатории - опасное вещество выносят домой, и его случайно кто-то употребляет. Несколько лет назад в Минске погибла вся семья из-за того, что соль перепутали с кровяным ядом. Мужчина принес домой соль - и посолил ей все продукты дома. Погибла вся семья - бабушка, дедушка, их дочь и внук. Этим веществом оказался нитрит натрия. Его добавляют в колбасы и мясо, чтобы оно стало розовым. Это очень токсичное вещество, кровяной яд. Он похож на соль «Экстра» - слегка желтоватый, мелко гранулированный.

Иногда люди попадают в больницы после лечения у шарлатанов, которые выдают себе за целителейФото: Святослав ЗОРКИЙ

Это, к сожалению, не единственное отравление по случайной неосторожности. В прошлом году в Брестской области молодой человек перелил жидкость для протравливания древесины в бутылку из-под пива, а отец эту жидкость выпил - мужчину не спасли.

Эксперт вспоминает нашумевшую историю в Борисове: в прошлом году пять сотрудниц одного из предприятий выпили жидкость, которую принесла уборщица в бутылке из-под бальзама, вероятно, решив, что это спиртное. Позже выяснилось, что там был не бальзам, а щелочь, которой чистят чаны от рыбы. Позже одна из женщин скончалась.

- Достаточно пары глотков концентрированной щелочи или кислоты, чтобы умереть. За 2018 год было 20 таких случаев - отравлений едкими ядами. Люди в том числе травятся аккумуляторной, содержащей серную кислоту, паяльной жидкостью.

«Работали над экспертизой 30 дней без перерыва»

В статистике экспертов есть и случаи отравления уксусной кислотой. До недавнего времени в Беларуси ее можно было купить в виде уксусной эссенции. Сейчас - только разбавленную, 9%-ную.

- Уксусной эссенцией можно отравиться с одного-двух глотков - она обжигает все, возникает болевой шок. А что касается разбавленной уксусной кислоты - это классический гемолитический яд. Она сначала всосется, а потом разрушит кровь. Смерть достаточно мучительная, человек может умереть даже на следующие сутки, а то и через двое.

Однажды эксперты разбирались в причинах смерти супругов, которые умерли в один день.

- Понятно, что это только в сказках бывает - тут нужно искать отравление. Мы работали 30 дней без перерыва над одной этой экспертизой. Сделали все, что было возможно, применяя все последние методические и технические достижения, но ничего найти из синтетических отравляющих соединений не смогли. А параллельно с нами делали экспертизы гистологические, биологические - гистологи показали, что было какое-то отравление, а биологи подтвердили это. Оказалось, что люди отравились ботулотоксинами. Это один из самых страшных ядов на нашей планете - он содержится в некачественных, просроченных продуктах.

Ботулизм - достаточно редкое, но опасное заболевание. Ботулотоксин может накапливаться в практически любых консервах - потенциально опасны продукты, которые законсервировали плохо вымытыми или без достаточной термической обработки.