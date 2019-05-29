2019-05-29T15:57:30+03:00
Общество
КП Беларусь

В Бресте открыли новый стеклянный автовокзал: «Удалось реализовать самые смелые идеи»

Он теперь располагается в 5 минутах ходьбы от железнодорожного [фото]
Оксана БРОВАЧ
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Брестский автовокзал переселился по адресу Орджоникидзе, 12.Брестский автовокзал переселился по адресу Орджоникидзе, 12.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Теперь брестский автовокзал может поспорить за звание самого красивого в стране. По крайней мере, в прошлом году проект был признан лучшим на Национальном архитектурном фестивале в Минске.

Проект вокзала назвали лучшим на профильном архитектурном конкурсе. Фото: Оксана БРОВАЧ

Проект вокзала назвали лучшим на профильном архитектурном конкурсе.Фото: Оксана БРОВАЧ

- Брест - это западные ворота страны, потому и требования к его транспортной инфраструктуре, внешнему виду, как и к функциональности, высокие. В Брестском автовокзале как раз удалось реализовать самые смелые идеи. Это просторное, светлое здание с возможностью принимать до 700 рейсов в день и до 8 000 пассажиров, комфортное для людей с ограниченными возможностями, - обратился к тем, кто стал свидетелем официальной церемонии открытия нового здания автовокзала премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

На открытие вокзала в Брест приехал премьер Сергей Румас. Фото: Оксана БРОВАЧ

На открытие вокзала в Брест приехал премьер Сергей Румас.Фото: Оксана БРОВАЧ

Проект вокзала разрабатывал «Полесьежилстрой». Архитекторам нужно было решить несколько сложных задач. Во-первых, вместить вокзал в отведенное место таким образом, чтобы не нужно было сносить исторические здания рядом с ним.

Проект вокзала претерпевал изменения, но основные требования выполнить удалось. Фото: Оксана БРОВАЧ

Проект вокзала претерпевал изменения, но основные требования выполнить удалось.Фото: Оксана БРОВАЧ

В итоге удалось сохранить их и старые деревья. Во-вторых, нужно было сделать так, чтобы новострой не загораживал шпиль железнодорожного вокзала - его визитную карточку. Поэтому здание сделали стеклянным и прозрачным: даже в пасмурную погоду и издалека сквозь стекло видно башню ЖД-вокзала.

Здание проектировали так, чтобы было видно шпиль жд-вокзала. Фото: Оксана БРОВАЧ

Здание проектировали так, чтобы было видно шпиль жд-вокзала.Фото: Оксана БРОВАЧ

Здание железнодорожного вокзала - архитектурный памятник, и его видно с автовокзала. Фото: Оксана БРОВАЧ

Здание железнодорожного вокзала - архитектурный памятник, и его видно с автовокзала.Фото: Оксана БРОВАЧ

Теперь авто- и железнодорожный вокзалы в Бресте разделяет только пешеходный мост. Его, кстати, укоротили, но это не мешает и местным жителям, и приезжим его тихо ненавидеть. На мост неудобно взбираться с чемоданами, детскими колясками. Но на подземный переход не хватило денег. Строительство вокзала обошлось почти в 10 миллионов белорусских рублей. Правда, строители заложили несущие конструкции подземного перехода - власти надеются вернуться к этому вопросу.

Из Бреста автобусы отправляются по Беларуси, а также в Россию, Польшу, Украину, Литву. Фото: Оксана БРОВАЧ

Из Бреста автобусы отправляются по Беларуси, а также в Россию, Польшу, Украину, Литву.Фото: Оксана БРОВАЧ

Во время обсуждения генплана Бреста звучала идея сделать в этом районе транспортный хаб. Она постепенно воплощается в жизнь. Сейчас не только два вокзала объединены в один комплекс. К новому автовокзалу провели троллейбусную линию - конечная троллейбусов будет здесь.

Конечную троллейбусов перенесли к автовокзалу. Фото: Оксана БРОВАЧ

Конечную троллейбусов перенесли к автовокзалу.Фото: Оксана БРОВАЧ

Рядом отремонтировали эстакаду. Она будет связывать эту часть города с Западным обходом - развязкой, которая соединяет трассу М1 с автодорогой в направлении Украины, а также пограничные пункты пропуска в направлении Польши.

Выход на платформы - крытый. Фото: Оксана БРОВАЧ

Выход на платформы - крытый.Фото: Оксана БРОВАЧ

На новом вокзале автобусы отправляются с 13 крытых посадочных платформ. В здании есть кассы, багажное отделение, туалеты - с комнатами личной гигиены и душевыми. Скоро появится кафе - площадь за прозрачной перегородкой пока пустует. Рядом со зданием есть автомобильная и велопарковка.

Просторный и светлый зал ожидания. Фото: Оксана БРОВАЧ

Просторный и светлый зал ожидания.Фото: Оксана БРОВАЧ

Кассы и электронное табло с маршрутами и временем отправления. Фото: Оксана БРОВАЧ

Кассы и электронное табло с маршрутами и временем отправления.Фото: Оксана БРОВАЧ

Еще во время строительства вокзала брестские активисты провели с руководством «Брестоблавтотранса» встречу - просили сделать вокзал белорусскоязычным. В итоге навигация по вокзалу и объявления рейсов выполнены на трех языках: русском, белорусском и английском. Название автовокзала - на белорусском: «Аўтавакзал Брэст».

Название автовокзала сделали на белорусском. Фото: Оксана БРОВАЧ

Название автовокзала сделали на белорусском.Фото: Оксана БРОВАЧ

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