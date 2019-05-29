Мелитина часто балует своих поклонников откровенными фотографиями. А почему бы и нет? У гимнастки - идеальная фигура. На этот раз девушка превзошла все ожидания подписчиков - она сняла верхнюю часть купальника и прикрыла грудь шляпкой.

Мелитина Станюта обнажилась перед подписчиками. Фото: Инстаграм

- Калi русалкi клiчуць, - подписала снимок Мелитина и собрала около 4000 лайков. Кстати, фотографии с эротическим настроением собирают максимальное количество лайков на странице гимнастки.

Гимнастка сняла верхнюю часть купальника и прикрыла грудь шляпкой. Фото: Инстаграм

Мелитина часто балует своих поклонников откровенными фотографиями. Фото: Инстаграм

Фотографии с эротическим настроением собирают максимальное количество лайков на странице гимнастки. Фото: Инстаграм