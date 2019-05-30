«Дочка не ходит, но не теряет оптимизма»

Лизе было восемь месяцев, когда ее родители узнали страшный диагноз дочери - спинальная мышечная атрофия (СМА). Это генетическое нервно-мышечное заболевание, поражающее двигательные нейроны спинного мозга и приводящее к мышечной слабости. Болезнь все время прогрессирует. Рано или поздно люди с таким диагнозом оказываются в инвалидном кресле. Не стала исключением и Лиза.

Несмотря на тяжелую болезнь, девочка делает успехи в школе - в этом году она закончила третий класс.

- Дочка учится на отлично, у нее надомное обучение, - рассказывает о своей дочери Елена. - Лиза мечтает стать диджеем. И верит, что сможет ходить... Мы не переубеждаем ее в этом. А она не теряет оптимизма.

Летние каникулы Лиза проводит в деревне на даче, где общается с соседскими ребятами. Ее возят по сельским улицам и на местное озеро на коляске, которая уже стала для девочки некомфортной.

- У нас коляска белорусского производства - ее мы покупали, когда Лизе было еще четыре года. Эта коляска объемная, тяжелая и для нас не очень функциональная, - говорит Елена, мама Лизы. - К сожалению, болезнь дочки прогрессирует, и в своей коляске ей уже неудобно.

Родители Лизы решили купить дочке импортную кресло-коляску.

- Она везде проходимая, легкая. Кроме того, дочка сможет в ней находиться в горизонтальном положении. В такой коляске комфорт спине создают и поддерживающие подушки. В нашей же коляске мы сидим только с помощью корсета - у дочки серьезный сколиоз.

Стоимость коляски - около 6 тысяч 400 рублей. Сумма большая, и собрать ее самостоятельно семья из Витебска не может.

- Мы будем счастливы, если у Лизы появится новая удобная коляска! И благодарны всем, кто окажет нам помощь.

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в отделении №200/110 филиала №200 ОАО «АСБ Беларусбанк» - г. Витебск, пр. Московский, 8а. БИК: AKBBBY21200; УНП: 300229956.

Белорусские рубли: BY03 AKBB 3134 0000 1176 7202 0110

Российские рубли: BY55 AKBB 3134 0000 1177 0202 0110

Евро: BY40 AKBB 3134 0000 1177 1202 0110

Доллары: BY85 AKBB 3134 0000 1176 8202 0110

Назначение платежа: сбор открыт на Елену Борисовну Ярёменко для лечения и приобретения средств реабилитации для дочери Ярёменко Елизаветы Андреевны.

Можно перечислить деньги на карточку «БПС-Сбербанка». Номер карты: 5435535017798801. Срок действия: до 12/20

Можно также пополнить баланс номера МТС: (+37533) 371-66-83. Номер оформлен на Е.Б. Ярёменко.

Контакты:

Елена, мама Лизы: (029) 710-02-09.

Эта рубрика для людей с добрым сердцем, для тех, кто в состоянии откликнуться на чужую беду. Если у вас есть даже небольшие средства и главное - желание помочь, поучаствуйте в жизни тех, кому сейчас непросто! «Отдел добрых дел» и для тех, кто сам находится в тяжелой ситуации. Звоните ведущей рубрики Дарье Ломоновской по телефону (017) 290-94-95, пишите по электронному адресу: darya.lomonovskaya@phkp.ru, или присылайте письма по почтовому адресу «КП», с пометкой «Отдел добрых дел».