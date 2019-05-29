2019-05-29T21:29:03+03:00
Общество
КП Беларусь

"С новой коляской я стану свободней"

У 17-летней Дарьи Альферович из Могилевской области спинально-мышечная атрофия
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Со ступенькоходной коляской Даша сможет сама ездить в магазинСо ступенькоходной коляской Даша сможет сама ездить в магазинФото: Личный архив
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Даше Альферович скоро исполнится 18 лет. Девушка никогда не ходила и передвигается только на коляске. Виной всему - ее болезнь - спинально-мышечная атрофия. При этом заболевании слабеют мышцы. Но Даша не отчаивается и ведет активную жизнь: красит волосы в яркие цвета, учится дистанционно в московском университете на психолога, планирует переехать жить в город и работать по профессии...

Неравнодушные люди помогли купить Даше коляску с электроприводом, которая позволила девушке самой передвигаться по дому и ездить по улице. Но отсутствие безбарьерной среды в родном агрогородке девушки все же не дает ей той самостоятельности, о которой она мечтает.

- Там, где я живу, пандусов почти нет - везде лестницы. И даже в магазин или на почту зайти я не могу. К сожалению, недавно приобретенная коляска не может мне в этом помочь, - рассказывает Дарья. - Поэтому мы с родителями решили открыть сбор на ступенькоходную электроколяску. Для движения по ровной поверхности эта коляска переключается на колесную платформу, а для преодоления лестниц высотой до 20 сантиметров и бордюров - на гусеничную.

Сумма к сбору - около 13 тысяч долларов. Это стоимость коляски с комплектующими и доставкой товара в Беларусь.

- С появлением электроколяски Даша сама себе хозяйка в плане передвижений. Она ездит по дому и даже может сама выехать на улицу, - говорит мама Даши Наталья. - А со ступенькоходной коляской дочка будет еще более свободной.

- К сожалению, я сталкивалась с такими ситуациями, когда водители автобусов не выходили из кабины, чтобы предложить мне помощь. Передо мной просто закрывались двери. С новой же коляской я не буду так зависеть от людей.

РЕКВИЗИТЫ:

Можно перечислить деньги на благотворительные счета, открытые в филиале №703 ОАО «АСБ Беларусбанк» - Могилевская обл., г. Осиповичи, ул. Сумченко, 42. УНП 700189758, БИК АКВВВY21703.

Белорусские рубли: ВY69 AKBB 3134 0000 1850 1712 0722

Доллары: ВY39 AKBB 3134 0000 1850 3712 0722

Российские рубли: BY24 AKBB 3134 0000 1850 4712 0722

Евро: BY91 AKBB 3134 0000 1850 6712 0722

Назначение платежа: сбор денежных средств на имя Натальи Михайловны Альферович для лечения и приобретения средств реабилитации для дочери Альферович Дарьи Дмитриевны.

Можно пополнить баланс номера МТС: (033) 622-18-30. Номер оформлен на Н.М. Альферович. Деньги будут переведены на благотворительный счет.

Можно также перечислить деньги на карточку МТБанка Халва + mastercard. Номер карты: 5351 0412 9705 1110. Срок действия: до 11/21.

Назначение платежа: cбор денежных средств открыт на имя Наталья Михайловна Альферович для лечения и приобретения средств реабилитации для дочери Альферович Дарьи Дмитриевны.

Контакты:

Наталья, мама Даши: (029) 362-73-99.

Эта рубрика для людей с добрым сердцем, для тех, кто в состоянии откликнуться на чужую беду. Если у вас есть даже небольшие средства и главное - желание помочь, поучаствуйте в жизни тех, кому сейчас непросто! «Отдел добрых дел» и для тех, кто сам находится в тяжелой ситуации. Звоните ведущей рубрики Дарье Ломоновской по телефону (017) 290-94-95, пишите по электронному адресу: darya.lomonovskaya@phkp.ru, или присылайте письма по почтовому адресу «КП», с пометкой «Отдел добрых дел».

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