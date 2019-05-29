2019-05-29T11:49:35+03:00
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КП Беларусь

В «Янке Купале» используют тот же грим, что и в «Спасибо, что живой» для превращения Сергея Безрукова в Высоцкого

«Беларусьфильм» рассказал о ближайших премьерах - это фильмы «Янка Купала» и «Авантюры Прантиша Вырвича», а также молодежный сериал «Иллюзии».
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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У киностудии "Беларусьфильм" много планов.У киностудии "Беларусьфильм" много планов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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О том, что происходит сейчас на киностудии «Беларусьфильм», рассказал ее директор Владимир Карачевский. Встреча прошла в декорациях кафе «От винта», в которых еще недавно снимали молодежный ситком.

Директор киностудии Владимир Карачевский провел встречу в декорациях кафе "От винта". Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Директор киностудии Владимир Карачевский провел встречу в декорациях кафе "От винта".Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Чего нам, зрителям, ожидать от студии в ближайшее время? Во-первых, режиссер Иван Павлов снимает сейчас 16-серийный молодежный сериал «Иллюзии», в котором прозвучат композиции 20 белорусских молодежных групп, причем киностудия окажет поддержку, если музыканты захотят на основе съемочного материала сериала сделать клипы. Это будет дополнительной рекламой. Актеры заняты в нем исключительно белорусские, а действие происходит в Минске. Съемки завершатся в октябре этого года, а премьера состоится, скорее всего, на одном из белорусских каналов.

О еще одной грядущей премьере уже много говорили -это «Янка Купала» режиссера Владимира Янковского. Его премьера запланирована на День белорусского кино 17 декабря.

Владимир Карачевский стал директором киностудии "Беларусьфильм" чуть больше года назад. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Владимир Карачевский стал директором киностудии "Беларусьфильм" чуть больше года назад.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- В конце сентября фильм должен быть смонтирован. Но мы не планируем сразу пускать его в широкий прокат. Этому кино мы хотим подарить большую фестивальную историю. А в 2020 году представить широкому зрителю. Будет полный метр - большое кино, а также 4-серийный фильм, - рассказал Владимир Карачевский.

В картине играют белорусские актеры плюс литовский актер с белорусскими корнями Николай Шестак в роли Купалы. Благодаря гриму (говорят, он такой же, как в фильме про Высоцкого «Спасибо, что живой») актер сыграет классика белорусской литературы в молодом и взрослом возрастах. Владимир Карачевский признался, что также снялся в картине в эпизоде - сыграл полковника царской армии.

Главного героя в «Авантюрах Прантиша Вырвича» сыграл молодой актер Георгий Петренко. Фото: Екатерина КУЗЬМИЧ

Главного героя в «Авантюрах Прантиша Вырвича» сыграл молодой актер Георгий Петренко. Фото: Екатерина КУЗЬМИЧ

Третий проект, который мы ждем - это «Авантюры Прантиша Вырвича» по роману Людмилы Рублевской. Исторический авантюрный фильм, который можно сравнить с «Гардемаринами». Уже в январе его можно будет посмотреть в кинотеатрах.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2018 году киностудия «Беларусьфильм» сняла 6 игровых фильмов, 10 документальных и 8 анимационных лент. А сейчас в производстве и стадии запуска 6 игровых, 14 документальных и 12 анимационных картин.

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