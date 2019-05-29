Магия воздействия: парапсихолог и гипнотизер Иса Багиров проводит семинар в Минске

О знаменитом гипнологе-менталисте Исе Багировом наслышаны многие. Соведущий шоу «Звезды под гипнозом», автор современных невербальных форм внушения и систем скрытого манипулирования сознанием, - личность незаурядная. Он вводит в гипноз знаменитостей, проводит тренинги для людей, готовых изменить свою жизнь к лучшему.

В Минск Иса Багиров приезжает совершенно с новым для зрителей семинаром: «Парапсихология VS Психотехнологии: лучшие инструменты решения проблем и достижения успеха». Иса на практике продемонстрирует работу 2-х подходов к решению проблем и достижению успеха: парапсихологии и психотехнологий. В чём разница и в чём схожесть? Что результативнее?

Парапсихология:

Телепатия, Ясновидение, Предвидение. Суггестия. Экстрасенсорика. Телекинез. Биоэнергетика. Демонстрация.

Психотехнологии:

Гипноз. Методы погружения в транс. Невербалика. Лингвистика. Ментализм. Факты. Феномены.

Фото: Максим ЛИ/Первый канал

«Есть «невидимые» законы, по которым мы живем бессознательно, которые влияют на нашу жизнь, но мы просто их не осознаем! Именно понимание этих законов позволило мне, например, перезаписывать негативный жизненный опыт. С помощью психотехники, которую я назвал «Ментальная коррекция», я могу избавить от любой эмоциональной или психологической проблемы за короткое время. В 8 случаях из 10 второго сеанса не требуется. Зная эти законы, можно оказывать влияние на судьбу человека, программировать правильный вектор движения, что бы эту цель достичь», - говорит Иса Багиров.

Кстати, почти магом Ису считают лишь зрители. Сам же гипнолог утверждает, что его отличие от всех людей в том, что он смог развить в себе навыки, которые несведущему человеку кажутся чудом. Да и образование у знаменитого азербайджанца вполне себе «земное»: первое - юрист международного права, а второе образование Иса получал на кафедре "Юридической Психологии и криминалистики".

Кстати, за кадром парапсихолог не пользуется своими навыками: «В своей личной жизни я не применяю гипноз. В общении я юморной товарищ, который обычно не разговаривает на серьезные темы. Всегда хочется иметь некий контраст - тот, кто ты в кадре, и тот, кто ты за кадром», - рассказывал гипнолог в интервью «Комсомолке».

КОГДА: 1 июня, 14:00-17:00

ГДЕ: конгресс-холл отеля «Виктория» (пр-т Победителей, 59)

ЦЕНА ВОПРОСА: 85 руб. При оплате в день проведения - 100 руб.

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