«После Немиги нам пришлось посчитать, сколько стоит жизнь белоруса»

Ужас в том, что большинство погибших - дети от 14 до 20 лет, в основном девушки, которым не хватило сил выбраться.

Мальчики и девочки задыхались, стонали от боли и молили о помощи

В тот вечер на Немигу нарядные девочки и мальчики пришли повеселиться на празднике в честь двухлетия основания радиостанции «Мир». В том же месте в то же время табачная компания «Магна» проводила супермарафон под слоганом «Начни лето с «Магной»! За 10 крышечек от пачек сигарет наливали бесплатный бокал пива. Вечером обещали бесплатный концерт российской группы «Манго-Манго».

В соборе напротив тем временем шла служба митрополита Филарета. Православный мир отмечал Троицу.

После восьми вечера во время концерта «Манго-Манго» началась сильнейшая гроза, с неба посыпался град... Толпа людей бросилась к ближайшему подземному переходу, чтобы укрыться от ливня. На ступеньках у входа в подземку кто-то споткнулся, потом упал... И началась давка. Сзади напирала толпа, которая не понимала и не видела, что происходит на ступеньках. Девочки и мальчики падали штабелями. А по ним бежали. Они задыхались, стонали от боли и молили о помощи...

Многих ребят реанимировали прямо по дороге в больницу, многие уже были мертвы.

- Вырваться было нереально. Как только мы подошли к первым ступенькам, сделать хотя бы один шаг было уже невозможно. Люди стали наклоняться под углом. Мы даже не стояли, мы были в полулежачем состоянии. На моих ногах стояли какие-то люди, я на ком-то лежал, - тот страшный вечер чудом выжившие люди до сих пор вспоминают с неподдельным ужасом.

- Когда все поняли, что началась давка, из глубины перехода стали кричать: «Назад! Назад!» Толпа пронесла меня ступенек десять. Помню, как надо мной склонялись чьи-то лица: бородатые, молодые... А потом я с ужасом заметил, что некоторые из них стали фиолетовыми. Было так жарко, горячо, что я сам не выдержал и потерял сознание. Очнулся от того, что мужчина, который лежал на мне, поднял меня под руку. Я поднял человека, на котором лежал сам. Все было как в бреду. Я настолько потерялся во времени, что даже не знаю, сколько это все длилось.

Все случилось здесь.

Буквально за 10 минут в той давке погибли 38 молодых девушек, парни-подростки и несколько взрослых. Из них – два милиционера. Сотни людей получили различные травмы.

Милиция, которая оказалась на месте трагедии, не была готова оказывать первую медицинскую помощь всем пострадавшим. Звонок от дежурного сотрудника милиции о том, что «на Немиге что-то случилось», поступил медикам спустя несколько минут. Пока «скорые» были в пути, подростки как умели сами спасали друг друга. Но многих к тому моменту уже было не спасти.

Когда первые прибывшие на место врачи сообщили, что случилось страшное, к месту трагедии были отправлены все свободные бригады города - их оказалось 56.

Горю родителей не было конца.

Через 35 минут врач одной из бригады доложил: «Я стою третий в очереди за пострадавшими, но пострадавших уже нет».

- По дороге реанимировали людей в состоянии клинической смерти, в больнице продолжали реанимировать. Но не всех удавалось спасти, несколько человек погибли в больнице, - вспоминают медики.

Всю ночь скорая составляла списки пострадавших и погибших, принимала звонки от родителей, которые в ужасной панике не могли отыскать своих детей в больницах и моргах.

Этот праздник закончился похоронным маршем и гробами с молодыми девочками в свадебных платьях.

Место трагедии на Немиге превратилось в «стену плача»: родные и друзья погибших вешали в переходе фотографии, иконы и молились за их души...

30 мая 2002 года на месте трагедии был установлен мемориал в виде 53 роз, раскиданных по ступеням, и маленькая часовня с металлической плитой внутри, на которой высечены имена погибших.

Девочек хоронили в свадебных платьях.

«Теперь у нас есть «синдром трагедии на Немиге»

Почему это произошло и есть ли виновные? Тогда власти говорили, что в трагедии виноват дождь и стечение обстоятельств. Президент призвал мужественно принять утрату. Говорилось о том, что милиция и медики сделали все возможное.

- В первые дни после трагедии ко мне стали обращаться родные погибших. Уже тогда было понятно, что дело будет затяжным, - вспоминает глава правозащитной организации «Правовая помощь населению» Олег Волчек. После трагедии на Немиге он был представителем родственников погибших, проводил собственное расследование. - Говорили о том, что давке способствовали мокрые ступеньки, нестойкая обувь на каблуках у девушек, праздник пива, но на самом деле основная проблема была в безопасности, которую не обеспечили должным образом. Тот концерт проходил не на нынешней концертной площадке, а на лужайке за желтым спортивным зданием (в 200 метрах от метро. - Ред.). Это было первое в Беларуси столь масштабное мероприятие, которое требовало серьезного согласования со стороны городской администрации и спецслужб.

Милиция не проработала этот праздник. Не было четкого плана, как действовать в чрезвычайной ситуации. На тот момент был только один законный нормативный акт, который регулировал этот вопрос, - Устав патрульно-постовой службы. Только после трагедии на Немиге был принят Закон о массовых мероприятиях и приняты четкие правила, по которым они должны были проходить.

Глава правозащитной организации «Правовая помощь населению» Олег Волчек. После трагедии на Немиге он был представителем родственников погибших, проводил собственное расследование.

Мы предъявляли иски к организаторам праздника: городским властям, милиции, пивзаводу «Оливария», радиостанции «Мир», продюсерскому центру ООО «Класс-клуб ДК» джаз-клубу «Крас», но иски были отклонены.

Тогда следствие определило двух виновных трагедии - начальника милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Виктора Русака и начальника отдела массовых мероприятий Михаила Кондратина. Им предъявили обвинение по уголовной статье 168 «Халатность» в редакции 1960 года.

- В 2000 году в силу вступил новый Уголовный кодекс. По данной статье предусматривалось более тяжкое наказание. Но согласно международной и национальной практике, когда меняется Уголовный кодекс, применяется более мягкая статья, - поясняет правозащитник. - В результате Русак и Кондратин признали свою вину, и председатель суда Центрального района Минска Петр Кирковский переквалифицировал обвинение на статью, не предусматривающую ответственность за гибель людей, и прекратил дело в связи с истечением срока давности.Следует отметить, что заседание проходило без заинтересованных лиц, то есть без представителей потерпевших и выживших. Мотив принятия такого решения Кирковский не обосновал. Следователи, которые вели уголовное дело, также были возмущены.

По мнению Олега Волчека, сотрудники милиции и организаторы праздника совершили несколько ошибок.

- Место для праздника было выбрано неудачно. У людей не было путей отхода. С одной стороны была стройплощадка, к набережной было не спуститься - в то время там был обрыв. Дорогу на проспект перекрыла цепочка милиции. Когда начался дождь, людям оставалось бежать только в метро. Но и там вход в саму станцию закрыли.

Место трагедии превратилось в стену плача.

Когда мы начали изучать документацию, техническая экспертиза подтвердила, что подземный переход на Немиге был построен с нарушением норм. Неправильные уклоны, отсутствие поручней… Эксперты говорили: если бы были хотя бы перила, половина погибших могла бы выжить. У них бы был шанс зацепиться.

Среди выживших в той трагедии была проведена cудебно-психологическая экспертиза. И там выяснилось еще несколько ключевых моментов. Первый - у входа в подземный переход не было ограждений и сотрудников милиции. То есть толпу людей никто не регулировал. Второй момент: погибшие были трезвы. То есть все разговоры а-ля «напились и передавились» можно отметать.

Первые два месяца после трагедии, когда власти говорили: «Не ищите виновных», в госорганах к матерям далеко не все относились подобающим образом. Мол, получили похоронные, что еще нужно? Некоторым так и говорили: «А зачем вы туда детей своих посылали?» Это, знаете, как матерям афганцев когда-то говорили: «Это же не мы, а военкоматы ваших детей туда посылали. Вот к ним и идите». Когда-то у нас появился «афганский синдром», теперь есть еще и «синдром трагедии на Немиге».

После трагедии на Немиге мы создали общественное объединение «Немига 99», в котором собрались все родные погибших и поддерживали друг друга. Оно работает и сейчас. Встречаемся, помогаем решать разные вопросы. Но мы должны помнить также о том, что кроме 53 погибших глубокие психологические травмы и различные физические увечья в тот день получили еще порядка 350 человек. То есть, по сути, мы должны говорить как минимум о 400 пострадавших.

Прошло 20 лет...Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- С какими проблемами пришлось столкнуться, защищая права родственников?

- Самое сложное - психологическое состояние людей. Нам нужно было работать с десятками родителей, которые переживают самое страшное горе в своей жизни - смерть ребенка. Психологов им тогда предоставили только на пару дней. Официально было признано: люди погибли по халатности государства. После этого мы подали в суд иски о возмещении морального ущерба. Трагедия на Немиге стала первым делом в истории суверенной Беларуси, когда, как бы ужасно это ни звучало, нам пришлось рассчитывать, сколько стоит жизнь человека. Мы сделали это вместе с группой экспертов из России и Украины. И это была сумма в 55 тысяч долларов. Но суды нам отказали. Моральную компенсацию после трагедии на Немиге не выплатили никому.

- Но родственникам погибших оказывали помощь... И об этом много говорилось.

- Да, оказывалась, но эта была помощь, которую государство всем оказывает после смерти близких. Я имею в виду «похоронные деньги» и прочую социальную помощь. Места на кладбище, помощь в организации похорон, деньги на цветы, путевки в санатории… Все это было. Но моральную компенсацию за смерть ребенка не получил никто. Тогда нам кулуарно сказали: «Где государству на всех взять такие деньги?»

- Сейчас какие-либо льготы для пострадавших семей есть?

- Две базовые величины на цветы к годовщине трагедии.

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