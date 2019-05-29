В Налибокской пуще бурый медведь зашел на хутор

В интернете на днях появилось необычное видео, где запечатлен большой медведь на опушке у деревянного дома. На кадрах животное вальяжно расхаживает по территории, а затем начинает играться у деревянного столба.

Сперва кажется, что медведь и впрямь зашел в деревню к людям. Но оказалось, видео снято в покинутом и безлюдном хуторе Налибокской пущи. Авторы ролика - зоологи-любители и владельцы соседней агроусадьбы Ирина Ротенко и Вадим Сидорович. Они ведут блог, посвященный Налибокской пуще, в котором рассказывают о важнейших местах этой территории, о ее флоре и фауне. Прикрепляют к материалам и снимки и иногда видео, которые делают на фотоловушки. Это такие небольшие устройства для фото с датчиком движения.

- Звычайна мы робім фота. Але даўно заўважылі гэтага мядзведзя і назіралі за ім. Вырашылі зрабіць відэа. Таму паставілі там фотапастку. Гэта самец бурага мядзведзя, ён звычайны, сярэдніх памераў. Іх тут няшмат. У мясцінах, якія вы бачыце на відэа, ніхто не жыве ўжо гадоў дваццаць. Хутары і людзі адтуль далёка, - говорит Ирина Ротенко. - То бок ніякай небяспекі ён не даставіць.

На кадрах видно, как большой медведь сначала чешется о деревянный столб мордочкой, а потом всем телом. Затем животное убегает оттуда в лесную гущу.

- Гэта нармальныя паводзіны для сталага мядзведзя. Зараз травень, у іх пачынаецца юр (период спаривания у животных. - Авт.). Побач там жыве самка, вось самец і спрабуе звярнуць на сябе яе ўвагу, - уточняет Ирина Ротенко.

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