Светлана Авраменко: Идеи по бизнесу часто придумывала ночью между кормлениями ребенка

Светлана Авраменко - директор официального представительства мирового бренда обуви New Balance в Беларуси. И за 2 года в этом бизнесе она смогла открыть не только два офлайн-магазина, но и действующий интернет-магазин. И сделала она это, воспитывая детей, у Светланы их трое: Кате - 16 лет, Маше - 5 лет и Марте - год.

В интервью «Комсомолке» Светлана рассказала, как женщина может все успеть и совместить большую семью, образование и карьеру.

- Светлана, как вы решились начать собственный бизнес?

- Я трудоголик до мозга костей. По сути, моя карьера начиналась с управления. Сначала я управляла бухгалтерией, потом финансовым отделом, коммерческим отделом, далее - компанией. При этом я никогда не выходила в декрет в полном смысле этого слова. Даже беременной или дома с младенцем я работала и оставалась на связи со своими сотрудниками.

В 2017 году я пришла к работе с New Balance. Я поняла, что во всем мире этот бренд был широко представлен, например, в Москве в тот момент было 6 монобрендовых магазинов (сейчас уже больше, конечно). А в Минске ни одного. А я очень люблю этот бренд и верила, что в Беларуси это тоже будет востребовано.

- Вам удалось открыть и успешный интернет-магазин. В чем секрет?

- Онлайн-бизнес я оцениваю как более сложный. Думаю, у многих не получилось, потому что они не смогли отследить поведенческие модели покупателей. Почему люди выбирают тот или иной товар? В офлайн-магазинах во время прямого общения с клиентами это понять просто. А чтобы выяснить это в интернет-магазине, нужно заниматься образованием, изучать специальные онлайн-инструменты.

Поэтому я пошла на курсы по интернет-маркетингу, начала подтягивать знания в этой области. Я считаю, если человек не занимается образованием, то из бизнеса или из специальности он выпадет. Вопрос только когда. Мир очень быстро развивается, нужно все время поддерживать уровень компетенции. Поэтому у меня три высших образования: в экономике, юриспруденции и бизнес-управлении. И я постоянно посещаю различные лекции, смотрю вебинары, хожу на конференции.

Светлана Авраменко - директор официального представительства мирового бренда обуви New Balance в Беларуси. Фото: из семейного архива

ЛУЧШИЙ ОТДЫХ, КОГДА ВСЯ СЕМЬЯ В СБОРЕ

- Вы открывали представительство, будучи беременной: через год после этого события у вас родилась дочь. Как вы все успеваете?

- У нас нет няни, но у нас с мужем четкая организация, тайминг, по которому мы движемся.

Если у меня в плане стратегическая работа, я встаю в пять утра. С утра мне легче сделать сложную работу, когда тихо и никто не отвлекает. Кстати, большинство хороших идей по бизнесу я придумывала ночью между кормлениями ребенка.

К 7 просыпается семья. Старшая дочка собирается в гимназию, средняя - в детский сад. Я провожу с ними время, кормлю малышку. Потом муж разводит детей, и далее у нас два варианта. Он может поехать по своим делам до обеда, тогда я дома с младшей. Либо наоборот - он приезжает пораньше, а я уезжаю в офис до часов двух. А потом мы меняемся: тот, кто работал, сидит с ребенком. А еще бывает, что приходит помочь моя мама, тогда мы оба работаем. Вечером я тоже могу поехать на встречу или обучение. То есть рабочий день у нас разбит на части, чтобы какую-то часть провести дома, какую-то - в делах. И мы с мужем чередуемся. У него тоже свой бизнес, и он может сам выстраивать график.

Есть дни, когда у меня больше времени посвящается работе. Но при этом у меня есть детское время. Например, вечер пятницы. У меня есть подружка, у нее тоже дети такого возраста, как мои, и они очень дружат. И обязательно каждую пятницу мы встречаемся либо у нас, либо у нее, либо мы куда-то идем. Я никогда не ставлю встречи на этот день, а занимаюсь только детьми.

Выходных у меня немного, но они всегда активные. Лучший отдых - это когда вся семья собирается на даче.

Ложусь я около одиннадцати. Раньше за мной была закреплена младшая, когда я ее кормила. А сейчас я укладываю спать среднюю, мы читаем с ней сказки. А муж в это время купает и укладывает малышку. То есть у нас с ним команда.

- А что делать женщине, если мужа нет или помощи от него не дождаться?

- Не надо себя жалеть. Например, когда ты беременна, то чувствуешь себя плохо. Ты слабее, быстрее устаешь. Надо просто понять, что это такой сейчас для тебя вариант нормы. Это нормально! И когда это поймешь, станет на порядок легче. Я, конечно, не беру такие случаи, когда беременность тяжелая и по медицинским показаниям нужно постоянно лежать (у меня тоже такое было). Но в целом очень много зависит не от проблемы, а от отношения к ней.

Надо просто понимать, что вам все под силу. Вы можете быть без мужа, но растить детей и делать карьеру. Вы можете быть беременной и работать. Я знаю людей, у которых четверо детей и они работают. Конечно, с мужем это будет легче, но все-таки, это вопрос желания и самоорганизации. Реально ли ваше желание? Или вы этого как бы хотите, но не готовы вставать в пять утра? Или чуть больше учиться, чуть больше напрягаться, меньше отдыхать?

Убеждение, что в декрете нужно выпадать на три года из привычной жизни, - просто шаблон. На самом деле определяет только ваш выбор.

- Как это все реализовать в реальной жизни?

- У меня были три разных сценария под каждого ребенка. Когда я забеременела в первый раз, то работала по найму и не хотела выпасть из жизни компании. И придумала такой план: в счет своей зарплаты я взяла на свое место другого человека. Я сама ее нашла (эта была моя однокурсница), обучила и предложила директору - для компании ничего не изменится, будет выполнена та же работа за те же деньги. Мы с ней просто и деньги, и работу разделим.

В итоге я делала ту часть работы, которая была более сложная, но занимала меньше времени, а ей отдала более простую, но объемную. Эта девушка присутствовала в офисе, а я работала удаленно. Кстати, когда я вышла из декрета, девушка осталась в компании, и более того, она до сих пор там работает - все очень хорошо сложилось.

Когда у меня родился второй ребенок, я была управляющей и собственником фирмы, которая занималась металлопрокатом. Вторая девочка у меня была сложная, поэтому я решила работать гораздо меньше, по скайпу. У меня была большая команда, и вставал важный вопрос - как их оставить? Многие предприниматели сталкиваются с этой проблемой. Когда у вас свое дело, вы хотите сами все контролировать, потому что думаете, что так будет лучше. Ведь никто не будет болеть за ваше дело, как вы сами, правда? Но здесь есть обратная сторона медали... Вот как получилось у меня. Благодаря ребенку мне пришлось отдалиться от дел и волей-неволей довериться своим сотрудникам. По скайпу я принимала только самые важные решения, все остальное делали они сами. И работники начали развиваться! Потому что люди растут, когда решают реальные проблемы и несут ответственность. У меня выросли прекрасные начальники отделов. То есть не нужно бояться. Ты можешь немного отойти от дел - и станет лучше.

Когда родился третий ребенок, мы все разделили с мужем, как я говорила.

То есть вы должны придумать схему, как это будет у вас работать. Вы должны оглядеться и понять, что у вас есть: близкие люди, работа, сотрудники, технические возможности, какие-то ресурсы. Вы можете работать по скайпу или вайберу, на полставки или совместно с кем-то, с няней или без. У вас есть на подготовку целых 9 месяцев! Вполне хватит, чтобы нарисовать для себя эту дорожную карту.

Светлана сумела совместить карьеру и воспитание троих детей. Фото: из семейного архива

В СОРОК ЛЕТ У ВАС ЕСТЬ ГЛАВНОЕ - ОПЫТ И ТЕЛЕФОНЫ НУЖНЫХ ВРАЧЕЙ

- Вот на презентации новой последней коллекции, которая состоялась пару месяцев назад, была вообще вся моя семья. А сегодня муж помогал мне на развозке кроссовок, звонил и говорил: «Мы с Мартусей продали две пары!». То есть возникла необходимость подменить курьера, и они ездили вместе.

- Как решиться родить ребенка после сорока? Часто женщины переживают об этом, даже если со здоровьем все хорошо и врачи совершенно не против.

- Для начала нужно точно понять, хотите ли вы этого. О чем переживают женщины? О том, что у них уже налаженная жизнь, они, возможно, хотят попутешествовать, а вдруг испортится фигура... То есть основная загвоздка в том, что человек не хочет выходить из зоны комфорта.

Для меня очень некомфортно, когда мне нечего делать. Если зависаю в каком-то плато, мои занятия настолько знакомы и привычны, что становятся рутиной, тогда я придумываю что-то новое. Либо иду учиться, либо делаю новый проект на работе... Поэтому заботы, связанные с рождением третьего ребенка, меня не пугали.

И второе. Если у вас уже есть старшие дети, это ваша подготовка. У нас была забавная ситуация, когда мы еще не знали, что у нас будет третий ребенок. На нашем балконе долгое время стояли коляски, оставшиеся от средней дочери. И я сказала мужу: «Слушай, надо их продать, чего они у нас хранятся?». Муж помыл их, сфотографировал... И как только выставил на продажу, я сделала тест и узнала, что коляски нам еще пригодятся (улыбается. - Авт.).

В 40 лет у вас кроме колясок, одежки, кроватки, а еще есть главное - знания, опыт, телефоны нужных врачей, при этом нет каких-то завышенных ожиданий... То есть возраст - ваше преимущество. Вы готовы лучше, чем в 20 лет. Не бойтесь.

Как ни странно, мне было тяжелее, когда у меня было двое детей. Со средней девочкой нам было тяжело, она до полутора лет ревела каждую ночь. Мы с мужем делили ночь на две части и носили ее по очереди: полночи я, полночи он. И как раз это совпало с переходным возрастом старшей дочки, ей тогда было 14. Девушка она характерная... И это было тяжелое сочетание, просто сумасшедший дом!

А когда родилась младшая дочка, она оказалась очень легкой, улыбчивой, она почти не плачет. Средняя к этому времени стала нормально спать, старшая тоже переросла свой сложный период. И стало так легко! Мамам, которые боятся рожать поздних деток, могу сказать - не обязательно с количеством детей увеличится количество забот. Возможно, станет легче.

- Можно сказать, что залог успеха - крепкая семья?

- Однозначно! Я вообще считаю, что важно следить не столько за своим временем, сколько за энергией. Вы можете иметь очень много времени, как мама или как работник, но если у вас нет энергии, ничего не получится. Если в вашем окружении будет человек, который считает, что вы делаете что-то неважное, то энергии не будет. Это сразу минус к продуктивности! Если у вас был неприятный разговор или встреча, она может так выбить из колеи, что, будь у вас сколько угодно времени, вы ничего не сделаете.

А если вы будете приходить домой, а вас будут встречать любящие люди, слушать про ваш день, переживать за вас. ...А на работе будут сотрудники, которых вы с любовью набирали, с которыми вам легко, у которых с вами общее дело... Вы будете постоянно в ресурсе! Это очень важно! Все держится на любви. Когда у вас сложный период, надо посмотреть, кто в вашем окружении. Если видите, что кто-то забирает вашу энергию, отдалите этого человека. И тогда будет успех.

А дети - это самый чистый и безграничный источник энергии и счастья. Так что я бы не разделяла: успеть в карьере или успеть в материнстве. Одно питает другое. С новым ребенком появляются новые силы, это совершенно другое настроение. Детки делают тебя моложе, счастливее. Это такая подпитка! Ни одна работа не сделает женщину такой счастливой, как дети. Я смело могу сказать, что именно материнство и вдохновляет на успехи в карьере.

ДОСЬЕ «КП»

Родилась в Минске. В 1996 году окончила Белорусский государственный экономический университет, факультет экономической кибернетики. Также получила высшее образование по хозяйственному праву в 2004 году и закончила MBA в 2011.

После университета работала главным бухгалтером, потом финансовым директором, затем коммерческим - всего около 10 лет.

Собственный бизнес появился 2010 году - стала соучредителем компании, которая занималась металлопрокатом.

В 2017 году продала свою долю в компании для того, чтобы заниматься New Balance. Она открыла официальные магазины New Balance, которые представляют этот бренд на территории Беларуси.