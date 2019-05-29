Лидия Ермошина о ближайших выборах: Можем только говорить о периоде - ноябре. Но какое число ноября, нам неизвестно

29 мая в ЦИК прошло заседание, на котором рассмотрели несколько вопросов о ближайших парламентских выборах: утвердили среднюю численность избирателей на избирательных округах - почти 63 тысячи человек, методические пособия, порядок проведения тренинга для участковых избиркомов. Правда, основное - когда именно мы будем выбирать депутатов парламента - до сих пор еще не определено.

Глава ЦИК Лидия Ермошина считает, что избирательная кампания может начаться в конце июля - начале августа.

- Дату проведения выборов определяет глава государства. После появления указа президента будет обозначена дата выборов. Мы можем только говорить о периоде - о ноябре. Но какое число ноября, нам неизвестно, - пояснила Лидия Ермошина. Напомним, точно известно, что выборы будут в ноябре. А вот даты пока называют разные: 3, 7 и 17 ноября.

Кстати, в ближайшее время Лидия Ермошина отправится в Казахстан - наблюдать за выборами президента после добровольного ухода с поста Нурсултана Назарбаева.

- Я буду в двух ипостасях: и как член наблюдательной миссии СНГ, и как личный гость и эксперт ЦИК Казахстана, - пояснила глава белорусского ЦИК.

На заседании в среду ЦИК отказался включать предложения представителей оппозиции в методические рекомендации для членов участковых избирательных комиссий. Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольга Ковалькова и зампредседателя Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Алексей Сигаев пришли на заседание ЦИК и предложили разрешить фото- и видеосъемку на участках для голосования во время подсчета голосов, а также установить такой порядок подсчета голосов, чтобы каждый бюллетень демонстрировался всем присутствующим.

Члены ЦИК по каждому вопросу повестки дня голосуют поднятием руки - всегда единодушно. В этот раз Лидия Михайловна пошутила:

- Сегодня в регламенте прочла, что я, оказывается, должна поднимать руку последней. Я раньше этого просто не знала. Коллеги, не ориентируйтесь на меня - я буду смотреть на вас. Наверное, это нужно, чтобы я не давила своим авторитетом.

Последним решался вопрос об отпуске главы ЦИК.

- Прошу дать согласие на мой очередной отпуск с 17 июня на три недели. Есть ли у вас возражения против принятия этого постановления или вы готовы замахнуться на святое? - обратилась Лидия Михайловна к коллегам. Никто не возражал.

- У меня традиционный маршрут - на неделю в Калининград. И на несколько дней на другую малую родину - в Бобруйск, - пояснила Лидия Ермошина журналистам.