Назарбаев наградил Лукашенко орденом Назарбаева

Двухдневный визит в Нур-Султан Александр Лукашенко начал со встречи с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Речь шла о дружеских отношениях между странами и стремлении расширить экономическое сотрудничество. Президенты обменялись подарками.

Лукашенко подарили клюшку для гольфа

Из Беларуси в казахскую столицу прибыла корзина с продуктами и факсимильная копия старинной карты мира, когда Казахское ханство достигло наибольшего расцвета.

- Это наши новинки. Мы вам поставляем подобное, но это уже последнее производство. Проверено, сертифицировано, - сказал Александр Лукашенко, презентуя продукты.

В ответ Токаев склонился над корзиной и вдохнул воздух, словно предвкушая, как он это попробует. Прежде всего он был рад сгущенке.

- Да, сгущенку вы должны помнить, - улыбнулся в ответ Александр Лукашенко. Токаев не раз был в Беларуси.

Кроме сгущенки в тюбиках мы заметили в корзине мед, шоколад «Президент», разные виды колбас, клюкву в сахаре, сыр рикотта.

В свою очередь казахский президент подарил белорусскому коллеге клюшку для гольфа. Токаев, сделавший завидную карьеру на дипломатическом поприще, знает толк в этой элитной игре.

- Я должен попробовать, - заинтересовался подарком Александр Лукашенко.

- Вы обязательно попробуйте, - призвал Токаев.

- Но это такая дорогая клюшка…

- Это джентльменский набор, - сказал Токаев.

Мы узнали, действительно ли подарок такой дорогой.

- Это паттер (putter) - самая главная клюшка в гольфе, - сказал нам специалист в гольфе. - Ею игрок катит мяч по траве, чтобы попасть в лунку. Именно этой клюшкой гольфист заканчивает каждую лунку. Любительский паттер стоит от 50 до 300 долларов, а профессиональный - от 200 до 1000. Главе государства подарили эксклюзивную профессиональную клюшку ручной работы. Стоимость можно оценить, только понимая ее состав.

Назарбаев: «Вы - самый настоящий боец»

Визит Александра Лукашенко продолжился встречей с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который сейчас носит титул елбасы - лидера нации. Он наградил Александра Лукашенко орденом «Первый Президент Республики Казахстан - Лидер Нации Нурсултан Назарбаев». Этим орденом в этот день Назарбаев наградил также президентов России и Кыргызстана, глав стран, которые стояли у истоков ЕАЭС.

Александр Лукашенко поблагодарил за дружеское отношение к нему и белорусскому народу.

- В очень непростых условиях вы Беларусь держите на таком высоком уровне. И структура экономики, и взаимоотношения с соседями непростые. Вы - самый настоящий боец и пример, - сказал Назарбаев.

А затем продолжил:

- Два года назад вы мне сказали: «Смотри не уходи. Я слышал, что собираешься. Сиди!» - сказал со смехом Назарбаев.

- Было такое, - рассмеялся в ответ Лукашенко.

Первый президент Казахстана отметил, что ему поступило предложение стать почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета, и спросил, что по этому поводу думает глава белорусского государства, сообщает БелТА.

- Я уже сказал свое мнение. И сегодня, и раньше. И с Путиным мы обсуждали это. И вам как-то я сказал: теперь вы уже более свободный человек, вы должны спрашивать, как положено, со всех. Вы обещали, что будете теперь с нас спрашивать, - ответил Александр Лукашенко.

«Надо отказаться от протекционистских решений»

Повестка дня саммита включала вопросы интеграции, макроэкономики, международного экономического сотрудничества с третьими странами, торговли, электроэнергетики, таможенного регулирования, финансовой политики, единого рынка услуг, промышленного сотрудничества, конкуренции и многое другое.

Например, Владимир Путин высказал мнение, что пенсионерам стран ЕАЭС будет удобен расчет пенсий, при котором будет засчитываться стаж работы на территории всех государств ЕАЭС.

Александр Лукашенко в своем выступлении сказал, что ЕАЭС обеспечил странам дополнительный источник экономического роста, но потенциал не исчерпан.

- Надо отказаться от протекционистских решений на национальных уровнях, от введения всевозможных запретительных и ограничительных мер, - сказал белорусский президент. - В этом залог формирования прочного фундамента нашего союза, успешного развития экономик стран, участвующих в интеграции. Тогда не будет проблемы привлечения новых стран, которые мы хотим видеть в союзе. Они сами придут в этот союз. Необходимо создавать равные условия во всех сферах, включая энергетику. Пока же предпочтение отдается интересам отдельного субъекта хозяйствования, отрасли или страны