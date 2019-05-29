В Беларуси началась грибная лихорадка: Уже в мае пошли боровики и подберезовики

Жители разных областей страны хвастаются в соцсетях трофеями тихой охоты - подберезовиками, боровиками, рядовками, редкими гостями для конца весны. Кому повезло с майской грибянкой и чем вызван столь ранний рост грибов?

- Действительно, в этом году грибы пошли рано, - говорит Татьяна Шабашова, завлабораторией микологии Института экспериментальной ботаники Национальной академии наук Беларуси. - Но этот рост нельзя назвать аномальным. Обычно такая вспышка грибов происходит каждый раз, когда после долгой засухи заряжают дожди. Грибы испытывают стресс и пытаются быстрее выполнить свою функцию - расселиться.

- Какие съедобные грибы сейчас собирают в Беларуси?

- Обычно первые грибы появляются в наших лесах только к середине июня, но в Беларуси уже можно найти боровики, подберезовики, сморчки, строчки, майский гриб. Пока их не так много, как осенью, в разгар сезона.

- В каких областях грибов сейчас больше всего?

- Все зависит от того, где шли дожди. Грибы не любят ни сушь, ни затяжные дожди, ни заморозки. А вот если за окном выше 18 градусов и подходящая влажность, то вскоре можно собираться в лес. На Витебщине в середине мая не было вообще никаких грибов. Ни съедобных, ни ядовитых. Там для них слишком холодно. А на Минщине и Брестчине люди уже собирают.

Фото: vk.com

Если и дальше в Беларуси установится теплая погода с регулярными дождями, то грибов будет еще больше, прогнозирует Татьяна Шабашова. Кстати, на Комаровском рынке в Минске уже продают первые боровики. Пока их немного, поэтому цена кусается: по 20 рублей за небольшой стаканчик.