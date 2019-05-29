«Здесь бы она чувствовала себя как дома». В Минске откроется выставка личных вещей Эми Уайнхаус

Говорят, что у Эми дома никогда не играли бы ее треки. И это главная причина, почему на выставке, посвященной певице 2000-х, будет играть что угодно, только не ее песни. Фоном прозвучит музыка из плей-листа 14-летней Эми. Но если у многих музыкальный вкус после 14 лет меняется, то у Уайнхаус он оставался стабильным.

Через пару недель, 15 июня, в Минске откроется выставка «Эми Уайнхаус: семейный портрет», на которой покажут вещи, важные для певицы, которая в 2011 году пополнила «Клуб 27». Можно будет увидеть ее любимые наряды, гитару, которая досталась от старшего брата в наследство. И это был один из худших инструментов в мире - с плохим звучанием и странным дизайном. Так говорила сама Эми.

Наш город - единственная столица СНГ, где увидят выставку.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Все будет оформлено в цветах, которые любила певица. «Она точно чувствовала бы себя как дома», - организаторы передают слова семьи. Кстати, брат Эми Уайнхаус со своей женой и сыном тоже будут на открытии выставки, они впервые приедут на свою историческую родину. Прадедушка Эми был родом из Беларуси.

Привезти выставку в Беларусь предложил директор института Гёте Якоб Рачек. Как-то утром по радио Якоб услышал о выставке Эми - тогда ее показывали в Лондоне.

- Я не очень внимательно слушал, но вдруг мое внимание привлекла ремарка, что семья Уайнхаус происходит из Беларуси. Я об этом никогда не слышал и был очень удивлен, - рассказывает Якоб. - Потом я позвонил в Еврейский музей, и мне подтвердили, что семья эмигрировала в Лондон в конце XIX века. Оказалось, что выставку расформировывают, и экспонаты отдают обратно коллекционерам. Тогда и возникла идея показать выставку в Минске.

Привезти выставку в Беларусь предложил директор института Гёте Якоб Рачек.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Наш город - единственная столица СНГ, где увидят выставку. Она уже побывала в Мельбурне, Сан-Франциско, Лондоне, Брюсселе…

В первые дни осени экспонаты передадут семье Эми Уайнхаус и вернут назад в частные коллекции.

Поучаствовали в организации посольство Великобритании, Центр белорусско-еврейского культурного наследия, IT-компании Itrasition и Gismart и все желающие белорусы. На краудфандинговой платформе запустили проект - за 10 рублей каждый человек мог получить билет на выставку.

- Нам очень хотелось, чтобы всю сумму собрали наши земляки. Но это был большой тест, и мы не знали, сможем ли собрать 20 000 рублей только благодаря предзаказам билетов, - рассказывает директор по развитию краудфандинговой платформы Ulej Анна Самарская. - Поэтому обратились к IT-компаниям, и они согласились поучаствовать.

Директор по развитию краудфандинговой платформы Ulej Анна СамарскаяФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Белорусы купили 190 билетов и собрали 13% от суммы в 20 тысяч рублей, а компания Gismart выкупила встречу с семьей Эми Уайнхаус. И разыграет ее среди всех участников крауд-кампании.

НЕ ПРОПУСТИ!

ГДЕ? Галерея Савицкого (пл. Свободы, 15).

КОГДА? 15 июня - 31 августа.