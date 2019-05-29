Как в разорванных бутсах выиграть матч за 230 млн долларов

В начале недели «Астон Вилла» и «Дерби Каунти» в стыковых матчах выясняли, кому из второго дивизиона Англии идти на повышение. Главная звезда «Астон Виллы» Джек Грилиш на решающий матч вышел в старых счастливых бутсах. Если бы люди постарше их увидели, то сказали бы: они уже каши просят. А ведь у футболистов десятки пар бутс, которые они выбирают в зависимости от покрытия, погоды или настроения.

В бутсах Nike Phantom III Грилиш играет с марта, с тех пор «Астон Вилла» одержала 12 побед (в том числе 10 подряд), еще были ничьих и два поражения. В итоге счастливая пара не подвела: «Вилла» выиграла 2:1 и вернулась в элитный дивизион.

- Я вернулся после травмы, и бутсы были в отличном состоянии все время. Я забивал, отдавал голевые, думая, что все дело в моей счастливой паре. И сыграл в них решающий матч сезона. У меня нет слов. Это была очень тяжелая игра. Выйти в АПЛ означает для меня буквально все. Мы знаем, где должен играть этот клуб. Я остался в команде [после вылета], и теперь мы вернулись. Я вывел команду своего детства в Премьер-лигу, - рассказал Грилиш в интервью Sky.

Джек Грилиш: " Я вывел команду своего детства в Премьер-лигу"

У этого матча были еще две подоплеки. На кону была сумма около 230 млн долларов (180 млн фунтов). Столько предусмотрено победителю стыковых матчей, сюда включены выплаты за права на телетрансляции на ближайшие три сезона, бонус от английской футбольной лиги и так называемые парашютные платежи (на случай, если команда вылетела из АПЛ). Да, в Англии такие космические контракты с телевидением. Даже «Барселона» и «Реал» за сезон от ТВ получили меньше, чем шесть команд из АПЛ. Так, последняя команда - «Хаддерсфилд» - получила почти 100 млн. за сезон.

Матч на «Уэмбли» посетили 85 тысяч зрителей. Среди них был принц Уильям.

Думаете, он был нейтральный болельщиком, как это полагается королевской особе? Нет, обычно скромный Уильям эмоционально праздновал победу «Астон Виллы».

Принц Уильям и экс-игрок "Астон Виллы" Джон Кэрью. Фото: стоп-кадр видео

За этот не самый звездный клуб он болеет с юности. Уильям решил так: все выбирают грандов, «Манчестер Юнайтед» или «Челси», я выберу команду попроще. Интересно, что королева Елизавета II и принц Гарри болеют за «Арсенал». Кэтрин Миддлтон, супруга Уильяма, симпатизирует «Челси», принц Чарльз - «Бернли». Так что в следующем году в королевской семье будут свои принципиальные матчи.