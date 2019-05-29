Бюджет хоккейного «Динамо» - самый маленький бюджет в КХЛ

КХЛ опубликовала рейтинг клубов по итогам сезона 2018/2019. Это объективная оценка деятельности во всех аспектах. Итоговый показатель определяется путем суммирования баллов по восьми параметрам: спортивные достижения, расходы на оплату труда игроков, государственное финансирование, задержка выплаты заработной платы игрокам, вместимость арены, заполняемость арены, ТВ-рейтинг, потенциал локального рынка. Минское «Динамо» заняло 13-е место из 25. Как оказалось, в прошлом сезоне у «зубров» были задержки с выплатой зарплаты. Помимо «зубров» просрочки также были еще у восьми клубов.

В следующем сезоне бюджет клуба будет еще меньше.

- У нас будет самый маленький бюджет в лиге. Я просто уверен в этом. Он уменьшился в полтора раза по отношению к прошлому сезону. Но еще раз говорю: мы поднимем тех белорусов, которые давно ждут этого шанса. Они мотивированы. Поверьте, с их желанием и мотивацией мы не будем мальчиками для битья. Плюс у нас будет возможность подписать несколько хороших легионеров, на которых мы сделаем акцент, - сказал гендиректор «Динамо» Дмитрий Басков в эфире телепрограммы «Спорт-кадр».

Кто станет тренером, в клубе пока не определились. Менеджер «Динамо» храбрится:

- Есть шведский вратарь, который выиграл чемпионат Швеции в этом году. У него хорошие показатели. Возможно, если договоримся по цене, то подпишем его. Но если даже не подпишем, то еще раз говорю, что мы дадим шанс белорусским вратарям. И, возможно, это будет первый сезон в истории КХЛ, когда белорусские вратари получат свой тот единственный шанс, чтобы зарекомендовать себя, чтобы получить объем возможностей. Чтобы в 2021 году мы не волновались, что у нас на чемпионате мира не будет первого номера, - ищет позитив Басков.

Евгений Лисовец, недавно сменивший «Динамо» на «Салават Юлаев», дает совет:

- Сейчас все клубы КХЛ «шуршат». Откроешь сайт лиги - и у всех уже есть состав. У минского «Динамо» сейчас состава еще нету, нету главного тренера. Мое мнение, что клубу пойдет на пользу то, что чем раньше определится клуб с тренером, составом, тем намного проще будет входить в ту же предсезонку, - сказал Лисовец в эфире программы «Итоги недели» на «Беларусь 5». - Я спрашивал у ребят в других клубах: у них сбор такого-то числа, все на месте: все тренеры, все легионеры здесь. Все проходят все вместе медосмотры, все вместе поехали. Не знаю, может, это психология, но это тоже немаловажно. Нужно, чтобы с самого начала было все четко.