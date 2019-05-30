2019-05-30T14:21:52+03:00
Досуг
КП Беларусь

В этом году на «Славянском базаре» можно будет не только петь, но и танцевать!

Впервые за всю 28-летнюю историю «Славянского базара» на мероприятии пройдет танцевальный Dream Dance Fest. Вход для зрителей - бесплатный
Елена ПРИХОДЬКО
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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О «Славянском базаре» в Витебске, наверное, наслышаны многие. Международный фестиваль с аншлагом проходит в нашей стране уже в 28 раз. Но в этом году организаторы приготовили для гостей новинку - танцевальное событие Dream Dance Fest!

14 июля на празднике можно будет не только петь, но и танцевать! В программу феста войдут конкурсные просмотры, мастер-классы, танцевальные баттлы и зрелищный масштабный турнир по Just Dance. Можно будет не только познакомиться с топовыми хореографами, но и пообщаться с ними.

Приглашения на Dream Dance Fest уже получили именитые танцоры и коллективы из Беларуси, Латвии, Литвы, Казахстана, Молдовы, Польши, России, Украины, Узбекистана и Чеченской Республики.

Dream Dance Fest - не единственный бесплатный сюрприз для зрителей. В Минске, в рамках фестиваля, гостей ожидают 12 часов музыки и встреч в центре города для тех, кто «болеет» танцами. А еще все желающие смогут посетить открытые танцевальные тренировки. Международный состав жюри пока держится в тайне.

Внимание! Если вы хотите поучаствовать в конкурсе, вам нужно до 10 июня 2019 года подать заявку на сайте www.festivali.by/DDF, связаться с организаторами в соцсетях или по телефону. Поспешите: количество участников ограничено.

- Я очень рад, что фестиваль набирает обороты! Международный танцевальный Dream Dance Fest объединит танцоров разных направлений посредством творчества и поможет приобрести не только опыт, но и друзей, - поделился мыслями генеральный директор дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Глеб Лапицкий.

Фото: организаторы

Фото: организаторы

ИНФОЛИНИЯ: +375 29 846-67-67!

КОГДА: 14 июля, 08:00-19:00

ГДЕ: Витебск, площадь Победы

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