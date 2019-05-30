2019-05-30T16:27:04+03:00
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КП Беларусь

Белоруска Мария Магильная прошла в украинский «Голос. Дети-5»

Во время слепых прослушиваний к могилевчанке повернулись все наставники шоу.
Эвика ОТТО
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14-летняя Мария выбрала песню Монатика «Увлиувт» и буквально за 30 секунд развернула все кресла.14-летняя Мария выбрала песню Монатика «Увлиувт» и буквально за 30 секунд развернула все кресла.
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В Украине стартовал пятый сезон музыкального шоу. В первом выпуске слепых прослушиваний уже есть белорусские участники. 14-летняя Мария выбрала песню Монатика «Увлиувт» и буквально за 30 секунд развернула все кресла.

- Какая красивая девочка! Какой выбор песни, а как выглядите круто! - восхитились Надя Дорофеева из дуэта «Время и Стекло».

- Поете стильно, выглядите стильно, - продолжила хвалить голос и сиреневый брючный костюм Марии Джамала.

За белоруску боролся и третий наставник DZIDZIO, но девочка выбрала группу «Время и Стекло».

- Я всегда мечтала быть в вашей команде, - пояснила свой выбор Мария.

Маша со своими наставниками. Фото: личный архив

Маша со своими наставниками. Фото: личный архив

Телезрители могут помнить Марию по российскому шоу «Голос. Дети». Она была в команде Валерия Меладзе в пятом сезоне. Тогда Меладзе и Баста повернулись к участнице на последних секундах.

- Если в прошлый раз мы почти потеряли надежду, что Маша пройдет в шоу, то в украинском «Голосе» даже не успели испугаться. Были счастливы, что все наставники повернулись почти с первых нот, - рассказывает «Комсомолке» мама участницы Ирина Магильная.

Как оказалось, Мария уже второй год приезжает в Украину: берет уроки вокала и актерского мастерства. Занимается музыкой девочка еще и в Минске.

- Шоу-бизнес в Украине более прогрессивный, чем в Беларуси. Мария хочет получить максимум от украинской школы. Мы очень рады, что попали в шоу: наставники внимательно работают с участниками, всегда на связи и даже лайкают фотографии в соцсетях, - улыбается Ирина.

Родители приехали на проект поддержать дочку. Фото: личный архив

Родители приехали на проект поддержать дочку. Фото: личный архив

ДОСЬЕ «КП»

Мария Магильная получила Гран-при на детском «Славянском базаре» в 2017 году. Также она участвовала в Национальном отборе на «Евровидение» в 2015 и 2016 годах. Профессионально заниматься музыкой начала с первого класса. С музыкой Мария планирует связать свое профессиональное будущее.

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