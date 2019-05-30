«Время не лечит, плачу каждый день». Родные погибших пришли на Немигу

С утра на каждой ступеньке в подземном переходе со стороны Дворца спорта лежат красные и белые розы, горят лампадки. Здесь уже побывали мамы, папы, друзья и близкие тех, кого 20 лет назад не стало в давке, которая произошла именно на этих ступеньках.

На каждой ступеньке перехода - цветы и лампадыФото: Виктор ДРАЧЕВ

Прохожие, которые спешат по делам и не помнят дату трагедии, удивленно озираются, некоторые крестятся:

- А что здесь произошло, что случилось? - спрашивает женщина у одной из мам, которая потеряла здесь сына.

- Сегодня у нас траур. 20 лет со дня трагедии на Немиге.

30 мая 1999 года здесь погибло 53 человека - большинству погибших было от 14 до 20 лет. Многие молодые люди в тот день пришли на Немигу, чтобы повеселиться на празднике и послушать концерт российской группы «Манго-Манго». Когда начался дождь, толпа бросилась к переходу - началась давка.

«Портрет сына всегда стоит в изголовье моей кровати»

В 9 утра в Кафедральном соборе началась поминальная литургия. К 10 утра женщины понемногу выходят из собора на свежий воздух. В глазах - слезы, с собой - вода, лекарства и фотографии. Мамы плачут, глотают таблетки, но о своих детях хотят рассказать.

Анна Петровна Зеленкевич потеряла здесь сынаФото: Виктор ДРАЧЕВ

Анна Петровна Зеленкевич достает из пакета черно-белую фотографию своего сына. 28-летний Игорь Зеленкевич в тот день, 20 лет назад, пошел на праздник с друзьями и 6-летним сыном. Ребенка он спас - передал по рукам наверх, к выходу, а сам остался внизу и погиб.

- Этот портрет у меня всегда в изголовье кровати стоит. Я каждый день на него смотрю и плачу, плачу, плачу, - говорит Анна Петровна. - Успокаиваюсь, только когда сын приходит с работы - у меня осталось еще двое сыновей. Ругаются на меня, что я расстраиваюсь, а я по-другому не могу. Пять таблеток утром выпила. В день я пью 14 таблеток от всех своих болезней. Никому не верьте, кто говорит, что это все стирается и забывается со временем, - ничего не забылось. Может, оно кого и лечит, но у матери сердце болит каждый день. Я утром встаю, разговариваю с Игорем, и ложусь - поговорю с ним.

В кафедральном соборе прошла поминальная литургияФото: Виктор ДРАЧЕВ

Молодой человек работал в милиции, уволился за неделю до трагедии - пошел работать в фирму по установке дверей.

- Мы в тот день всей семьей поехали на дачу. Истопили баньку, вкуснятины наготовили - Троица же. Это для нас большой праздник - я и замуж на Троицу выходила, и день рождения у меня на Троицу выпал. Я говорила сыновьям - идите гуляйте! Такой праздник, погода хорошая. Внучок, Леша, все хотел, чтобы папа его на концерт завел. Вот они и пошли - Игорь, три друга и Лешка.

Анна Петровна забеспокоилась, когда вечером сын с внуком не появились дома. Она обзвонила всех троих друзей Игоря - их тоже на месте не оказалось.

- После 12 ночи позвонила в «скорую», а мне говорят: женщина, вы что, ничего не знаете? Там же трупы одни лежат на Немиге! Я говорю - какие трупы, у меня там внук и сын. В 5 утра муж приехал с работы в милиции, и они с сыном поехали по больницам искать Игоря. А я осталась на телефоне искать Лешку. Он оказался в 9-й больнице. А сына нашли в 10-й. Когда муж приехал туда - сразу обомлел. Потому что Игорь лежал голый на цементном полу, - плачет Анна Зеленкевич. - Он был в самом низу в этом переходе - одним из первых пошел в метро. Говорил Лешке - пойдем, сынок, а то бабушка будет волноваться. Игорю всю левую сторону раздавило, половина тела была черная.

У мемориала сегодня - охапки цветовФото: Виктор ДРАЧЕВ

6-летний Леша три недели после трагедии провел в больнице - по словам бабушки, у него было много гематом, сломан нос, сотрясение мозга.

- Ну ничего, вылечили. Теперь уже взрослый, преподает в гимназии.

Анна Петровна не скрывает - переживания вылились в болезни. Она пережила три инсульта и восемь операций.

- На следующий день после смерти сына я уже не встала - инсульт. Мне было 49 лет. В 2002 году умер муж - тогда у меня случился микроинсульт, потом еще один. Так я и не работала больше. Если бы не мой внук, может, я бы уже давно парила землю, а так есть ради кого жить. Внук все переживал, когда я на кладбище собиралась, говорил - не едь, а то там тебя задавят. Или, бывало, нужно в больницу, и я внука с собой беру, а он просит - только не через Немигу, там же нас задавят! Мы, родители, три года каждый месяц 30-го числа собирались в переходе. Я никого не виню - только сама себя, что отправила сына на этот праздник.

«Мужу снился сон, как Лена кричала: «Папа, помоги!»

После трагедии родные погибших стали часто встречаться, делили друг с другом свое горе. Теперь женщины говорят, что они все одна семья.

После трагедии родные погибших стали часто встречаться, делили друг с другом свое горе. Теперь женщины говорят, что они все одна семья.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Томочка, Шурочка, здравствуйте, мои дорогие, - женщины у входа в собор обнимаются, как родные.

Прошло 20 лет, но они до сих созваниваются чуть ли не каждый день, приезжают друг к другу на свадьбы детей и, конечно, приходят на могилы своих погибших мальчиков и девочек.

- Мне как-то сын приснился, говорит: если вы все собираетесь - и мы собираемся, - продолжает Анна Зеленкевич. А те, кто не пришел - по углам стоят. С тех пор кто бы ни пригласил на кладбище на день рождения детей - я ко всем по возможности еду. Поминаем наших деток, приглашаем священника.

- Если бы не Светлана Михайловна Рябоконь, да Люба наша, да Нина Инькова - я бы не знаю, что делала, - вступает в разговор Александра Антоновна Филиппович. В давке на Немиге у нее погибла 13-летняя дочь Лена. Она была самой младшей из 53 погибших.

От собора до места трагедии прошел крестный ходФото: Виктор ДРАЧЕВ

- Она обычно никуда не ходила, была спокойным, домашним ребенком. А 30 мая пошла с подружками в кинотеатр «Москва» - они еще говорили, что по Немиге прогуляются. Я была не против - ну по Немиге и по Немиге, я даже не знала, что здесь какое-то гулянье.

Лена пошла в кинотеатр, а родители уехали на дачу. Им позвонили в 6 утра и сказали, что Лена не ночевала дома.

- Я не могла понять, как так может быть - Лена никогда поздно не возвращалась, не говоря о том, чтобы дома не ночевать. Я теперь вспоминаю, что утром в тот день Лена поднялась и говорит: «Мама, я такой страшный сон видела». Я отмахнулась тогда - да ладно, Ленка, потом расскажешь. И так она мне не рассказала этот сон. А когда Леночка уже уходила в кинотеатр с подружкой, я сказала: «Вы такие красивые, хоть бы вас не украл никто!» Так и не пришли мои девочки. У меня и предчувствия не было никакого, а мужу снился сон под утро, как Лена кричала: «Папа, помоги!»

- Со дня трагедии прошло 20 лет, но наша скорбь останется с нами. Нам остается только нести свой крест и вечно помнить - после молитвы сказал священник.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

13-летняя Лена очень ждала, когда у старшей сестры родится ребенок - она расписала, и кто будет крестить, и кто купать, и какие сестре нужно пить витамины. Но свою племянницу Кристину не дождалась.

- Говорят, что родители умирают, когда умирают их дети. У меня бы тоже жизнь закончилась, если бы не внучка Кристина. Лена бы никогда меня не простила, если бы я ушла из жизни, а Кристина бы осталась маленькой, - отворачивается, стесняясь слез, Александра Филиппович.

- Мне муж в первые дни сказал - только ты виновата в этом. С такой злостью выпалил. Я заплакала и ответила - конечно, я. А потом подумала, что ему надо было как-то выплеснуть это горе.

«Внука даже на похороны не пустила - пусть лучше не помнит такого»

Тамара Иосифовна Лобан потеряла на Немиге двоих дочерей. 26-летняя Светлана Лобан и 23-летняя Людмида Шкурдзе не собирались идти на концерт - они с сыновьями сходили в гости и возвращались домой, когда начался дождь. К тому моменту, как в переход хлынула толпа, они уже были внизу. Молодые мамы успели спасти своих детей, Влада и Дениса - мальчиков они передали по рукам наверх. Людмила и Светлана были в разводе с мужьями - Дениса забрала на воспитание Тамара Иосифовна, а Влад стал жить с бабушкой со стороны папы.

Алевтине Новаковской было 16 лет на момент трагедии

- Я внука даже на похороны не пустила - пусть он лучше не помнит, здоровее будет. Сама не знаю, как это пережила, - вздыхает Тамара Иосифовна. - Мне позвонили ночью. Дочки отдельно жили, не беспокоили меня - такие хорошие были. Плакать и плакать надо. Я как побываю здесь - заливаюсь слезами. Живу только ради внука.

Женщины говорят, что городские власти помогают им тем, что каждый год им выплачивают по 50 рублей на цветы.

Наталья Михайловна Новаковская после гибели возле метро "Немига" младшей дочери Али стала председателем ОО «Немига-99»Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Мне, как маме сотрудника милиции, помогают больше, - говорит Светлана Рябоконь. Ее сын Гена погиб в давке, но перед этим успел спасти пятерых. - Позвонили вчера из соцзащиты, спрашивали, нужна ли мне машина, чтобы сюда доехать - я отказалась. Пока я работаю, лекарства для меня платные. А когда перестану работать - станут бесплатными. Но пока есть возможность работать - зачем тянуть с государства? Все, девочки, пойдемте - начинается крестный ход, - прерывает она беседу. Крестный ход от Кафедрального собора двинулся к месту трагедии и остановился у мемориала.

- Со дня трагедии прошло 20 лет, но наша скорбь останется с нами. Нам остается только нести свой крест и вечно помнить, - после молитвы сказал священник.

Родители с места трагедии уходить не спешат - к бронзовым розам и тюльпанам укладывают живые гвоздики, желтые хризантемы, розы всех цветов. А потом выпускают в небо по белому шарику - в большой охапке их ровно 53.

Родители выпустили в небо 53 белых шарикаФото: Виктор ДРАЧЕВ

- Пусть каждый вспомнит своего ребенка и отпустит этот шар в облака, - говорит одна из мам.

А потом рассаживаются по машинам и уезжают в крипту храма-памятника в честь Всех Святых на улице Калиновского - там увековечены имена их детей.

Родные погибших ребят говорят, что время не лечитФото: Виктор ДРАЧЕВ

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