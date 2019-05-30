2019-05-30T17:11:47+03:00
Общество
КП Беларусь

Каждый третий полуторагодовалый белорус проводит в гаджетах 2 - 6 часов в день

А белорусским мамам в декрете предложили на три дня отказаться от гаджетов
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Семьям с маленькими детьми предложили поучаствовать в эксперименте. Условия - на три дня отказаться от мобильных гаджетов. Участвовали в эксперименте семьи, где один из родителей находится в декретном отпуске.

- Изначально откликнулись более 500 семей, но решились на участие в проекте только 65, а до конца исследования дошли 52 семьи. Мы догадываемся, что 90% оценили силы и поняли, что это будет сложно. Наша цель не показать вредность гаджетов, а привлечь внимание общественности к тому, что мы обделяем наших детей вниманием, - рассказывает Александр Левкович, замдиректора ООО «ЛВЛ Эволюшн», которое проводило исследование.

До эксперимента взрослые в среднем проводили более двух часов в день в соцсетях, час в мессенджерах и 18 минут уходило на чтение книг с гаджетов. У мам самый популярный гаджет - телефон, а у детей - телевизор. Больше половины малышей, средний возраст которых оказался полтора года, проводят в гаджетах до двух часов, а 37% - от 2 до 6 часов. Среди пап, кстати, нашлись и те, кто гаджетами почти не пользуется.

Не все семьи выдержали три дня без телефонов, планшетов, ноутбуков и телевизоров, но те, у кого получилось, делятся эмоциями.

- За эти три дня я впервые успела накрасить ногти. Начала готовиться к эксперименту за два дня морально, - передают отзыв одной из участниц организаторы. - Мы начали говорить по вечерам за столом, а это показатель хорошей семьи. Хочу и буду практиковать такие «разгрузочные» дни.

- Оказалось, что день длиннее, - передают еще один отзыв. - Иногда рука тянулась на автомате к телефону.

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