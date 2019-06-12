Дневник Победы

Поэт Н. Дмитриев написал:

В пятидесятых рождены,

Войны не знали мы, и все же

В какой-то мере все мы тоже

Вернувшиеся с той войны

Мой отец, Нартов Алексей Васильевич, родился 14 марта 1914 года в с. Подгорное, Семелукского района Воронежской области. В 1936 году окончил Воронежский строительный техникум. С 1936 по 1939 год служил в Красной армии на Дальнем Востоке курсантом, затем младшим картографом. А после войны, в 1952 г., окончил Всесоюзный заочный политехнический институт в Москве по профессии инженер-строитель.

Фото: личный архив

Принимая участие в Великой Отечественной войне, с 1943 по 1945 год отец воевал на 2-ом Белорусском фронте в 65-й армии. После учебы в Ростовском артучилище в 1945 году закончил войну командиром взвода 82 мм минометов.

Был тяжело ранен на р. Одер в Германии, после выздоровления направлен для работы в лагерь военнопленных немцев №189 в г. Гомель ст. инженером планово-производственного отдела.

Фото: личный архив

После Великой Отечественной войны, с июля 1945 года по апрель 1948 года, участвовал в восстановлении разрушенного фашистами Гомеля и завода «Гомсельмаш». После расформирования лагеря военнопленных немцев работал в УВД, на Гомельском стеклозаводе имени Ломоносова. С 1954 года - в Гомельском ОК КПБ инженером по надзору за строительством административных зданий, а затем в органах МВД Гомельской области, занимался вопросами строительства. С 1970 по 1973 год - ст. инженер по строительству и ремонту Белорусского института инженеров железнодорожного транспорта.

До ухода на пенсию в 1974 работал ст. инженером в Гомельском политехническом институте. Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды, многими медалями и почетными грамотами.

Фото: личный архив

Умер Алексей Васильевич 26 октября 1987 года. Но память о нем сельмашевцы будут хранить всегда. Имя отца занесено в Книгу памяти воинов-сельмашевцев. Она находится в музее боевой и трудовой славы объединения. Мы, ныне живущие на этой прекрасной планете, преклоняем колени перед светлой памятью, мужеством и стойкостью нашего народа.

Сын, Нартов Михаил Алексеевич, офицер запаса гвардии, старший лейтенант

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