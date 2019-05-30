2019-05-30T15:11:17+03:00
Общество
КП Беларусь

Дед ушел на войну, когда сыну было всего 3 дня…

В память о братьях, ушедших на войну
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Фото носит иллюстративный характер / pixabay.comФото носит иллюстративный характер / pixabay.com
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Наш дедушка и прадедушка Доминич Петр Титович родился в 1909 году. Жил с семьей в д. Жаки Оболецкого с/с Толочинского района Витебской области. Когда началась война, у него росла 4-летняя дочь Надежда и крохотный сын. Мальчик Николай родился 19 июня 1941 года - за 3 дня до войны…

Дедушку и его родного брата Николая 1914 г. р. призвали в армию. А поскольку они вместе работали в колхозе трактористами, их направили в Брянск на ремонтный завод. В их задачи входил ремонт танков Т-34. Отремонтированные танки братья гоняли на линию фронта. Однажды они попали под страшную бомбежку. Дедушка чудом остался жив.

Братья вернулись с войны в 1946 году. Николай познакомился с девушкой, которая тоже работала на заводе. Они поженились и вместе вернулись в д. Жаки.

Дедушку наградили орденом, только точно не знаем каким, потому что маленький сын, играя, где-то его утерял.

А шесть дедушкиных медалей к юбилейным датам мы сохранили.

Благодарные Сазанковы

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