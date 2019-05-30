Финалистка «Ты супер!» Дарья Чернова: Не могу поверить, что подарили квартиру в Минске

В проекте «Ты супер!» участвовали парни и девушки из 5 стран, оставшиеся без попечения родителей. Минчанка Дарья Чернова пела в первом сезоне шоу и стала финалисткой. Белоруску пригласили в суперсезон проекта в этом году. И в этот раз она попала в финал, но в пятерку победителей не вошла. Но, несмотря на это, Дашу и остальных 11 финалистов ждал сюрприз - меценат, поэт Михаил Гуцериев в конце шоу объявил, что дарит всем финалистам по квартире, в городе, где они живут. Олигарх последовал примеру своего друга Игоря Крутого, который подарил квартиру в Москве победителю второго сезона.

- Честно говоря, я до сих пор не особо верю, что мне подарили квартиру в Минске. Так не бывает. Квартира просто с неба упала, - немного смущается Даша.

- Просто так ничего не бывает. Значит, заслужила!

- Надеюсь. Меня, конечно, сейчас все поздравляют - это большой праздник для меня и для моих родных. Благодарна проекту за все, что он мне дал. Планирую связать свою жизнь с музыкой, но сейчас нужно передохнуть, потому что участие в таком проекте - это титанический труд. Еще учусь на дневном (Дарья студентка БГЭУ. - Ред.) и параллельно работаю. Но мысли об участии в «Евровидении» меня не покидают!

Дарью Чернову воспитывала тетя, но сейчас девушка живет одна. Подробности личной жизни певица не афиширует, но рассказала «Комсомолке», что ее отец умер за два месяца до ее рождения, а мать лишили родительских прав, когда она была совсем крохой.

- Два года назад мама вышла замуж и родила еще одну девочку. Сейчас мы с ней в хороших отношениях, - рассказала Даша.