Власти планируют продлить программу семейного капитала еще на пять лет

Программа семейного капитала появилась в стране в 2015 году. Изначально предполагалось, что она продлится пять лет, до конца 2019-го. Однако власти признали программу успешной и планируют продлить ее еще на пять лет - до 31 декабря 2024-го. Это означает, что государство продолжит выделять семьям, в которых рождается третий или последующий ребенок, по 10 000 долларов.

- Программа семейного капитала зарекомендовала себя как эффективный стимул повышения рождаемости. Сегодня уже можно признать высокую эффективность данной меры. В среднем темпы роста числа детей, рожденных третьими и последующими, за 2015 - 2018 годы составили 136,2% по отношению к 2011 - 2014 годам. Если за тот период третьими и последующими родилось 61,1 тысячи детей, то за последние три года - 83,2 тысячи, - цитирует belta.by премьер-министра Сергея Румаса.

Кроме того, изменится схема использования семейного капитала. По действующим правилам, потратить деньги можно только после того, как ребенку, на которого они были начислены, исполнится 18. До этого момента семейный капитал лежит на специальном вкладе в Беларусбанке. Теперь же планируется, что деньги можно будет потратить досрочно на улучшение жилищных условий, образование или медицинские услуги.

По данным на конец апреля, в стране было открыто 66 тысяч депозитов для семейного капитала. Государство в рамках программы уже выделило многодетным семьям более 660 млн долларов.