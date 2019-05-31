2019-05-30T22:05:12+03:00
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КП Беларусь

Едем к морю на поезде!

Мы посмотрели, какие дополнительные международные маршруты вводит БелЖД на лето для отдыхающих у моря
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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БелЖД выпускает на маршрут сезонные поезда.БелЖД выпускает на маршрут сезонные поезда.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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С наступлением лета белорусы устремляются к морю, и БелЖД выпускает на маршрут сезонные поезда. С 1 июня по 21 сентября будут курсировать из Минска к популярным курортам трех морей: Азовского, Черного и Балтийского. В дополнение к уже существующим 10 маршрутам в направлении Адлера, Анапы, Минеральных Вод, Одессы появятся новые поезда.

Азовское море

Ежедневно из столицы к морю будут ходить поезда двух международных линий: №100/99 Минск - Новоалексеевка (Херсонская область) с беспересадочными вагонами до Бердянска. Плацкартный билет обойдется в 176 рублей, а купе - 276 рублей.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Те, кто уже бывал в Новоалексеевке, знают, что до Азовского моря хоть и близко, но нужно подумать о транспорте, на котором можно до него доехать. Вокруг станции всегда дежурят таксисты, которые предлагают довезти до Арабатской Стрелки - а именно поселков Генгорк, Счастливцево и Стрелковое, возле них расположено большинство баз отдыха. Торговаться с таксистами можно и нужно. Если же хотите доехать дешевле, можно добраться рейсовым автобусом (для этого нужно дождаться, пока уйдет поезд, и перейти через пути) до Геническа (остановка: поворот на Стрелку). Автобусы ходят с интервалом 20 - 60 минут. Некоторые автобусы доезжают до Счастливцево и на Стрелковое. Билет стоит дешево. Тут же можно найти и электричку. На ней нужно доехать до станции Геническ-грузовой. Дальше ловите попутный транспорт или такси.

Черное море

Еще один новый поезд в украинском направлении - №94/93 Минск - Одесса (с беспересадочными вагонами до Херсона). Плацкарт из столицы стоит 162 рубля, купе - 254 рубля.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

А с 10 июня по 7 сентября на поезде можно будет съездить к Черному морю в Болгарию. Поезд №451/452 Минск - Варна идет через Львов, Ивано-Франковск и Бухарест. В Беларуси помимо Минска он останавливается в Барановичах и Лунинце. Всего в пути - 42 часа 24 минуты. Билет для взрослого в одну сторону в купе стоит 291 рубль, для детей от 4 до 12 лет - 180 рублей, дети до 4 лет могут ехать бесплатно. Поезд будет отправляться из Минска 10, 15, 22, 27 июня, 4, 9, 16, 21, 28 июля, 2, 9, 14, 21, 26 августа, 2, 7 сентября. Обратно из Варны поезд будет отправляться 12, 17, 24, 29 июня, 6, 11, 18, 23, 30 июля, 4, 11, 16, 23, 28 августа, 4, 9 сентября.

Балтийское море

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

К Балтийскому побережью через день из столицы Беларуси отправляются поезда №87/88 Минск - Рига и №31/32 Киев – Минск – Вильнюс - Рига (так называемый поезд четырех столиц). Поезд №87/88 Минск - Рига отправляется из Минска в 20.38 минут, прибытие в Ригу - 8.28; из Риги в 20.00, прибытие в Минск - 7.45. Поезд №31/32 Киев - Минск - Вильнюс - Рига отправляется из Минска в 0.05 и прибывает в Вильнюс в 4.25, в Ригу поезд прибывает в 9.06. В обратном направлении из Риги поезд отправляется в 20.45 и прибывает в Минск в 6.09. В составе поезда курсирует прицепная группа вагонов БелЖД Минск - Рига. Чтобы попасть на Балтийское побережье, пассажирам необходимо сделать пересадку в Риге до Юрмалы. Поезд недешевый - из Минска в Ригу в плацкартном вагоне билеты стоят 99 рублей, купе - 155 рублей, СВ - 260 рублей.

КСТАТИ

С подробностями о летних поездах, времени их отправления можно ознакомиться на сайте Белорусской железной дороги, по телефону 105 и на железнодорожных вокзалах.

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