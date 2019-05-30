Куда пойти с ребенком 1 июня в Минске?

- В парке им. Горького 1 и 2 июня с 14.00 до 19.00 - большой семейный праздник «Город счастливых людей», приуроченный ко Дню защиты детей. Всего развернут около 30 развлекательных островков. Всей семьей можно будет сделать хендмейд-подарки для близких, поиграть в воздушный футбол, боулинг, хоккей. Особые развлечения приготовлены на островках «Мыльные пузыри», «Ну, погоди!», «Хулахупы». На главной сцене - цирковые номера, розыгрыши, в концертной программе выступит финалистка шоу «Голос» Стефания Соколова и участники песенного конкурса Talented Kids, хореографический ансамбль «Хорошки», молодежные группы. Вход свободный.

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- В парке им. 900-летия Минска детский спортивный праздник намечен на 1 июня с 12.00. Турнир по эстетической гимнастике «Принцесса спорта. Яркое лето 2019» в спорткомплексе «Олимпийский» (ул. Калиновского, 111) 1 июня с 9.00 до 21.00 (соревнования) и 2 июня с 19.00 до 21.00 (гала-концерт). Вход свободный.

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- До 2 июня в выставочном центре «БелЭкспо» (пр. Победителей, 14) можно будет увидеть увлеченных техникой людей и созданных ими роботов. Здесь проходит VII Минский открытый роботурнир. В программе турнира много активностей для гостей. Это выставка образовательных технологий, соревнования дуатлон, робосумо, спринт-гонка роботов, робофутбол. Вход свободный.

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- 1 июня с 12.00 до 18.00 в Национальном художественном музее большая программа, приуроченная ко Дню защиты детей. Можно будет рисовать на асфальте поздравительную открытку, можно поучаствовать в квесте, решить музейные головоломки, создать эскизы с картин и скульптур. Билеты: 2 - 6 руб., дошкольники - бесплатно.

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- В Центральный ботанический сад 1 и 2 июня с 11.00 до 19.00 можно прийти с детьми. Именно для них здесь готовят много праздничных сюрпризов. Сейчас в саду цветут рододендроны, пионы, ирисы. В детской программе - анимация, веселые клоуны и фокусники, танцевальный флеш-моб, ростовые куклы, шоу мыльных пузырей, шоу трансформеров, научное шоу, развивающая Kids-зона, зоны творчества и мастер-классов, игровые зоны, беби-йога. Билеты: 2 - 10 руб., дети до двух лет - бесплатно.

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- 1 июня, в выставочном зале LIBRA (пр. Независимости, 37) будут показывать мультфильмы и детские передачи о Марке Шагале (сеансы начнутся в 11.00, 13.10, 15.20, 17.30 и 19.40). Это будет происходить в рамках выставки работ великого мастера XX века Марка Шагала La Bible. Билеты: 7 - 1 руб., бесплатно - дети до 7 лет, инвалиды I и II группы, музейные работники.

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- Минский зоопарк приглашает 1 июня с 11.30 до 14.00 на «Праздник Плюшевого медведя». В программе - показательное кормление медведей зоопарка Тристана и Нюры, игровая программа с участием аниматоров, танцы с плюшевым медведем Балу, бесплатный аквагрим, дегустация мороженого. С 10.00 до 12.00 дети до 14 лет с плюшевыми мишками любых размеров пройдут в зоопарк бесплатно, для остальных цена билета от 6 до 10 руб., дети до 5 лет - бесплатно.

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- 1 июня в художественной галерее «Университет культуры» во Дворце Республики открывается выставка детской миниатюры «Армения древняя, Армения вечная». Вернисаж организован при поддержке Всемирного благотворительного проекта Armenian National Idea. Будет представлено 50 миниатюр, работы учащихся городской изостудии города Степанавана. Эта выставка уже успешно выставлялась во Франции, Италии, России и Монголии. Выставка продлится до 12 июня. Вход свободный с 11.00 до 19.00, выходные - воскресенье и понедельник.